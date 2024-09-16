Bursa'da Gemlik Film Festivali'nde Kısa Film Yarışması geçen senenin başvuru rekorunu kırdı.BURSA (İGFA) - Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsü için geri sayım başladı.

Festival kapsamında gerçekleşecek Ulusal Kısal Film Yarışması, geçen senenin rekor başvuru sayısını geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Bu sene 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması’na tam 484 film başvurdu. “Kurmaca/Deneysel” kategorisinde 365 kısa film, “Belgesel” kategorisinde 100 film, “Animasyon” kategorisinde 39 kısa film ön jüri tarafından değerlendirilecek.

Festival Ön Jüri Üyeleri, yönetmen ve Directed by WomenTürkiye Festivali koordinatörü Ceren Şahan, yönetmen ve senarist Hakan Haksun, İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü/Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğr. Gör. Dr. Arda Erdikmen ve yönetmen Gültekin Bayır’dan oluşuyor.

Başvuruların, “Kurmaca/Deneysel, Belgesel ve Animasyon” olmak üzere üç kategoride değerlendirileceği filmler için birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü 20 bin TL olarak belirlendi.

Koordinatörlüğünü sanatçı Erkan Can’ın gerçekleştirdiği festivalde, başvuran filmleri değerlendirecek ana jürinin başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken; oyuncu Ahu Türkpençe, oyuncu Deniz Çakır, senarist Mehmet Ercan Erdem, yönetmen Hakan Algül, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın jüri üyeleri olarak yer alıyor.

Birbirinden özel konuklarla, Yeşilçam’dan günümüz Türk sinemasına film gösterimlerinin yer alacağı festivalde, yarışmacı kısa filmlerin gösterimleri, sinema söyleşileri ve dinletiler de yer verilecek.