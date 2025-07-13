Gemlik Belediyesi’nin Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısı’nda Başkan Şükrü Deviren, Katılımcı Bütçe Sistemi’ni duyurdu; “Gemlik için çözüm odaklı, siyaset üstü bir yaklaşımla çalışıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği Muhtarlar Bilgilendirme Toplantısı, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya merkez ve kırsal mahalle muhtarları, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, daire müdürleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında, 1 Haziran – 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan hizmetleri tanıtan bir video gösterildi. Ardından, mahallelerin ihtiyaç ve talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN DEVİREN: “ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuşmasında göreve geldikleri bir buçuk yılda kent genelinde yapılan çalışmalara değindi.

“Ülkemizdeki gelişmeler bizi etkilese de, her koşulda Gemlik’e en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bilim ve teknolojiyi kullanarak, Çözüm Merkezimiz aracılığıyla talepleri hızlıca değerlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Deviren, yeni projeyi duyurarak, “Yakında Katılımcı Bütçe Sistemi’ne geçiyoruz. Mahallelerde düzenleyeceğimiz toplantılarda, bütçemizin yüzde 1’ini halkımızın önerdiği projelere ayıracağız. Gemliklilerin kentin yönetimine katılımını sağlayarak projeleri birlikte hayata geçireceğiz” müjdesini verdi.