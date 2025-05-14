Bursa'da Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi ve Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Yetenek Sizden, Destek Bizden” projesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde büyük bir başarıya ulaştı.

BURSA (İGFA) - Proje kapsamında toplam 1.470 öğrenci, kültür ve sanat alanlarında eğitim alarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladı.9 Okul ve 6 Branşta Eğitim

Projeye; Şehit Cemal İlkokulu, Şükrü Şenol Ortaokulu, Lale Kemal Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngör İlkokulu ve Ortaokulu, Borusan İlkokulu, Umurbey Abdullah Fehmi İlkokulu ve Ortaokulu ile 11 Eylül İlkokulu katıldı. Öğrenciler; bağlama, gitar, keman, ritim, tiyatro ve halk oyunları gibi branşlarda açılan kurslara katılarak hem yeteneklerini keşfetme hem de yıl boyunca sanatsal gelişimlerini sürdürme fırsatı buldu.

Proje kapsamında, Ekim 2024 ile Mayıs 2025 ayları arasında düzenli olarak derslere katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenci sayıları şu şekilde: gitar 380, keman 130, bağlama 120, tiyatro 270, halk oyunları 550 ve ritim 20. Toplamda 1.470 öğrenci bu süreçte kesintisiz eğitim alarak projeye aktif şekilde katıldı.

UZMAN EĞİTMENLERLE KALİTELİ EĞİTİM

Branş dersleri, alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Bağlama dersleri Aslan Akdağ, keman dersleri Ayhan Pamukçu, ritim dersleri Aziz Yüksel tarafından yürütülürken; gitar branşında Özgür Coşkun, Özgür Çabuk ve Osman Cenap Şahin görev aldı. Tiyatro eğitimi Emel Öztin tarafından verilirken, halk oyunları çalışmalarını Seda Kara yönetti. Projenin genel koordinatörlüğünü ise Ahmet Gültekin üstlendi.

19 MAYIS’TA BÜYÜK GÖSTERİ

Proje kapsamında yıl boyunca eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgi ve becerileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenecek büyük bir final gösterisiyle sergileyecek. Gösteri, Amfitiyatro’da gerçekleşecek kutlamaların en dikkat çekici etkinliği olacak.

Yaklaşık 1000 öğrencinin sahne alacağı gösteride; halk oyunları, ritim ve müzik branşındaki öğrenciler görev alacak. Halk oyunları ekibi, farklı yörelere ait figürlerle hazırlanan özel koreografilerle izleyici karşısına çıkarken; müzik branşında yer alan öğrencilerden oluşan orkestra canlı performansla kutlamaya eşlik edecek. Bağlama, keman ve gitarlar eşliğinde seslendirilecek marşlar ve türkülerle izleyicilere duygusal anlar yaşatılacak. Ritim grubu ise solo gösteri sergileyecek.

Projenin ikinci önemli gösterisi ise 21 Mayıs’ta gerçekleşecek. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tiyatro ve halk oyunları gösterilerinde yaklaşık 300 öğrenci sahne alacak.

“ÇOCUKLAR SADECE SANATLA DEĞİL, DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYOR”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 19 Mayıs gösterisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu özel gösteriyle hem çocuklarımızın gelişimini somut olarak göreceğiz hem de 19 Mayıs coşkusunu sanatla birleştirerek unutulmaz bir bayram kutlaması yaşayacağız. Çocuklarımız enstrüman öğrenmekle kalmıyor sevgi, saygı, hoşgörü ve takım çalışmasıyla nitelikli bireyler olarak yetişiyor. Sanatla, değerlerimizle büyüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Başkan Deviren, projenin önümüzdeki yıllarda daha fazla okula yayılacağını belirterek, “Her çocuğun en az bir kültürel ya da sanatsal etkinliğe katılmasını hedefliyoruz. Bu proje yalnızca yeteneklerin keşfi değil, aynı zamanda kültürel bilinç, özgüven ve sosyal sorumluluk gelişimi açısından da büyük önem taşıyor,” dedi.