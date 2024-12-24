Bursa'da Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Orhaniye Mahallesi’nde kilitli parke taşı, bordür ve şev taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yol yapım faaliyetleri de aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürü Fatih Köse, yapılan tüm çalışmaların standartlara uygun şekilde planlandığını ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. İlçedeki yolların ve kaldırımların modernize edilmesiyle vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım faaliyetleriyle ilçenin eksikliklerini hızla giderdiklerini söyledi. Başkan Deviren, “Merkez ve kırsal mahallelerde birçok noktada ekiplerimiz, parke döşeme, kaldırım, yol yapım ve şev taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor. Yapılan tüm hizmetlerimiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir Gemlik için” dedi.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Atilla Kökçam ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gemlik Belediyesi’nin mahalleye sağladığı hizmetler için teşekkür etti. Belediye ekiplerinin belirli bir program çerçevesinde mahalledeki eksiklikleri giderdiğini belirtti.