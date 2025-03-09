Tofaş Basketbol Takımı, ligin 20. haftasında Bursaspor Yörsan ile oynanan Bursa derbisinde maç içinde 15 sayılık fark yakalasa da parkeden 98-93 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 20. haftası Bursa derbisine sahne oldu. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maçta Bursaspor Yörsan karşısına Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle çıkan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O'Brien ile buldu. Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 2.30’da durumu 6-12’ye getiren konuk ekip, Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Yiğitcan Saybir ile skor bulmaya devam ederek 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 11-21. Çeyreğin son bölümünde Kris Bankston, Anzejs Pasecniks ve Tolga Geçim’in elinden sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 20-28 önde kapattı.

İkinci periyodun başında farkı 4’e çeken (24-28) çeken Bursaspor Yörsan karşısına Berk Demir ve Anzejs Pasecniks ile yanıt veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim, Marcquise Reed ve Matthieu Gauzin’in sayılarıyla 14. dakika sonunda farkı 15’e (26-41) çıkardı. Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in basketleri sonrası (38-46) rakibe 11-2’lik seri veren Mavi Yeşilliler, soyunma odasına 49-48 geride girdi.

Üçüncü periyoda Marcquise Reed basketiyle başlayan TOFAŞ, rakip sayılarına Alex Perez, Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks ile karşılık verirken, Yiğitcan Saybir’in üçlüğü 22.30’da skoru 57-60 yaptı. Anzejs Pasecniks, Marcquise Reed, Tolga Geçim ve Kris Bankston ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien ve Matthieu Gauzin’in basketleriyle 28. dakikada 8 sayılık fark (64-72) yakalasa da Bursaspor Yörsan bu bölümde bulduğu 8-0’lık seri ile durumu 72-72 yaptı.

Son çeyreğe Alex Perez’in son saniye basketiyle 72-74 önde giren TOFAŞ, dördüncü periyot başında rakibe 7-0’lık seri verince 79-74 geriye düştü. Bu seriye Berk Demir’in basketiyle son veren Mavi Yeşilliler, bitime 6.54 kala 82-76 geriye düşerken, moladan Yiğitcan Saybir’in üçlüğüyle dönen TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez ve Marcquise Reed’in sayılarıyla bitime 4.34 kala skora denge getirdi: 84-84. Rakip sayıları sonrası Marcquise Reed ve Alex Perez’in basketleriyle bitime 1.51 kala durumu 92-90 yapan TOFAŞ, kalan bölümde Alex Perez ve Kris Bankston’ın sayılarıyla bitime 7.4 saniye kala farkı 3’e (96-93) parkeden 98-93 mağlup ayrıldı.

Bursaspor karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 22 sayı; Yiğitcan Saybir 18 sayı ve Alex Perez 11 sayıyla oynarken; gribal enfeksiyon geçiren Uros Trifunovic karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 16 Mart’ta sahasında Darüşşafaka Lassa ile oynayacak. Mavi Yeşilliler 12 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de ise FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Surne Bilbao Basket’i ağırlayacak.