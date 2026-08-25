Yağlı güreş camiasının tanınan isimlerinden, Kırkpınar ve Kel Aliço Güreşleri'nde güreşen ve Kel Aliço Güreşlerinin unutulmaz başpehlivanı Abdullah Ersoy'un oğlu Mehmet Akif Ersoy, bölgede ata sporumuzu yaşatmak için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görev yapan Ersoy, babasının izinden giderek geleneksel güreş kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Keşan ve Enez'de güreş kursları açmayı planladığını duyurdu.

KEŞANLI PEHLİVAN KEL ALİÇO GÜREŞLERİ'NE HAZIRLANIYOR

Mehmet Akif Ersoy, önümüzdeki Cuma günü başlayacak olan Kel Aliço Pehlivan Güreşleri'nde Keşan'ı temsil edecek olan başarılı pehlivan Oğuz Kaan Gökçen'i çalıştırmaya devam ediyor. İkili, hazırlıklarını aralıksız olarak Keşan Atatürk Stadı kale arkasında sürdürüyor.

Çalışmalar sırasında desteklerinden dolayı Keşan Stad Müdürü Recep Kirezli'ye teşekkürlerini ileten Ersoy, spora ve sporcuya verilen desteğin önemine dikkat çekti.

TÜM GÜREŞSEVERLERE DAVET

Güreş geleneğinin yaşatılması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Mehmet Akif Ersoy, tüm güreş severleri bu Cuma günü başlayacak olan heyecan dolu organizasyona davet etti. Ersoy, sporseverleri hem Kel Aliço Güreşleri'ni yerinde izlemeye hem de Keşan'ı temsil eden Oğuz Kaan Gökçen'e destek vermeye çağırdı. Bu heyecan dolu organizasyonda temsilcimiz Oğuz Kaan Gökçen'in er meydanındaki mücadelesini izlemek için tüm güreş tutkunları Cuma günü tribünlerdeki yerini almayı bekliyor.