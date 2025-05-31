Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nâzım Hikmet Anma Etkinlikleri, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bursa Nâzım Hikmet Yılı programına dahil edilerek daha geniş bir içerikle hazırlandı.BURSA (İGFA) - 1940-50 yıllarında Bursa Cezaevi’nde kalan şair Nâzım Hikmet’in, Müşküle Köyü ile kurduğu manevi bağdan ilhamla düzenlenen etkinlikler, İznik’e bağlı köyde gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy girişinde meşaleler ve alkışlarla karşılandı. Bozbey, “Çınarlı Köyün Muhtarı” olarak tanınan ve Nâzım Hikmet’in vasiyetini yerine getiren Fevzi Kavuk’un Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen anıt mezarını ziyaret etti, Kavuk’un ailesiyle bir araya geldi.

“O mirası geleceğe taşımanın onurunu yaşıyoruz” Köy şehitliğini ve meydanı da ziyaret eden Başkan Bozbey, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerin halı saha talebine olumlu yanıt veren Bozbey, kitap okuma sözü karşılığında projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ayrıca köy yolunda yapılacak düzenleme çalışmalarının da başlayacağını duyurdu.

Nâzım Hikmet’in “Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni… Tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani…” dizelerini hatırlatan Bozbey, “Fevzi Kavuk, bu vasiyeti yerine getirdi. İznik Gölü kıyısındaki zeytinliğe dikilen çınar, halkın sanatçıya duyduğu sevgi ve vefanın sembolüdür. Biz de bugün bu mirası geleceğe taşımanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Fevzi Kavuk’un yalnızca bir muhtar değil; kooperatif kurarak, okul ve köy konağı inşa ederek, halkı örgütleyen bir yerel lider olduğunu vurgulayan Bozbey, Kavuk’un yaşamının tüm topluma ilham verdiğini ifade etti.

Etkinlikler iki gün sürecek Ziyarette, İznik Müşküle doğumlu sinema sanatçısı Halil Ergün, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve köy sakinleri yer aldı. Başkan Bozbey, etkinlik anısına Halil Ergün’e çini tablosu hediye etti. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde müzik dinletileri, söyleşiler ve film gösterimleri yer alacak.