Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kötü kokuların oluşmasını önlemek ve yoğun rüsubat birikiminin bulunduğu derelerde su akışını sağlıklı hale getirmek amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla çalışmalarını titizlikle yürüten BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, etkili yağışların ardından Doğancı Barajı'nın kapaklarının kontrollü bir şekilde açılmasıyla debisi artan, yoğun tortu ve çöküntülerin oluştuğu Nilüfer Çayı'nın Hüdavendigar Kent Parkı'ndan geçen kısmında kapsamlı temizlik yaptı.

Sıcaklıkların artmasıyla oluşacak muhtemel kokuların önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, 3 adet kazıcı yükleyici, 1 adet lastikli loder ve 6 adet kamyonla işlemleri yürüttü. Toplam 1750 metrelik alanda tamamlanan çalışma ile dere çevresinde sivrisinek ve haşere oluşumunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.