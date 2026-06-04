Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için yürütülen çalışmaları anlatarak, 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da gerçekleştirilen Küresel Kadın Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Hükümet Liderleri Forumu: Kadınlar ve Kız Çocuklarının Ekonomik Güçlenmesini Destekleyen Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri' başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Kadınların güçlenmesini Türkiye'nin kalkınma vizyonunun merkezinde gördüklerini vurgulayan Göktaş, 'Kadınların eğitimde, üretimde, girişimcilikte, istihdamda, teknolojide, diplomaside ve karar alma mekanizmalarında güçlü biçimde yer alması için çalışıyoruz. Bunu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun vazgeçilmez unsurlarından biri kabul ediyoruz' dedi.

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI YÜZDE 40,1'E ÇIKARACAĞIZ'

Kadın istihdamına ilişkin verileri paylaşan Bakan Göktaş, son 24 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 35,2'ye yükseldiğini ifade eden Göktaş, kadın istihdam oranının da yüzde 25,3'ten yüzde 31,3'e çıktığını söyledi.

2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Göktaş, bu doğrultuda girişimcilik, finansmana erişim, dijital beceriler, esnek çalışma modelleri ve bakım hizmetleri gibi alanlarda çok yönlü politikalar uyguladıklarını belirtti.

KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN YENİ MEKANİZMALAR

2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın kadınların her alanda daha etkin rol almasına yönelik kapsamlı bir yol haritası sunduğunu ifade eden Göktaş, 2025 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il koordinasyon kurullarıyla çalışmaların daha güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Kamu ve özel sektör iş birliklerinin kadınların ekonomik güçlenmesinde kritik rol oynadığına dikkat çeken Bakan Göktaş, iş dünyasına kadınların liderlik, teknoloji, finansman ve karar alma mekanizmalarındaki yerini güçlendirecek adımlar atma çağrısında bulundu.

???? İstanbul



Küresel Kadın Zirvesi'ndeyiz.



Bu kapsamda düzenlenen Bakanlar Oturumu'na ev sahipliği yapmaktan ve Zirve'nin açılışını gerçekleştirmekten onur duydum.



Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey yöneticileri, ekonomistleri, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini: pic.twitter.com/9O9ul2c6R5 — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 4, 2026

Kadın girişimciliğini destekleyen projeler kapsamında bugüne kadar 1.366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek verildiğini belirten Göktaş, e-ticaret iş birlikleri sayesinde yaklaşık 10 bin kadın girişimcinin işini büyüttüğünü açıkladı.

ÜÇ ÖNCELİKLİ ALAN

Küresel iş birliklerinde üç temel alana odaklanılması gerektiğini belirten Göktaş, bunları kadınların geleceğin becerilerine erişiminin artırılması, bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kadınların finansmana, pazarlara ve karar alma mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması olarak sıraladı. Kadınların ekonomik kalkınmanın merkezinde yer almasının önemine vurgu yapan Göktaş, 'Kadınların emeğini, bilgisini, cesaretini ve liderliğini ekonominin merkezine almayan hiçbir kalkınma modeli tamamlanmış sayılmaz' ifadelerini kullandı.