BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, 8 günde üye meslektaşlarına yönelik üç farklı eğitim gezisi düzenlediklerini açıkladı. Başkan Erçevik, oda olarak üyelerine yönelik eğitim gezilerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, ilk olarak Selçuk Eğitim Turunda Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, İsabey Cami ve Artemis Tapınağı Kalıntılarını keşfettiklerini söyledi.

Rehber grubunun Aydın eğitim turunda Piriene Antik Kenti, Miletos Antik Kenti, Didyma Antik ve Doğanbey Köyü'nü ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Erçevik, Bergama eğitim turunda ise Pergamon Antik Kenti, Asklepion Sağlık Merkezi, Aigai Antik Kentleri incelendiğini duyurdu.

Erçevik, eğitim gezilerine Assos Antik Kenti ve Troya Antik Kentleri ile devam edeceklerini duyurdu.