Başarılı sanatçılardan Burak Irmak, "Sabıkalı" isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Şarkının sözü ve müziği Turgut Eryılmaz, Müzik Yönetmeni Onur Bayraktar, Aranje – Düzenleme Uğur Balcı, Mix & Mastering Koray Püskül imzalarını taşırken yönetmenliği Mirza DGS yaptı.

Durmaksızın üretimlerine devam eden son dönemin en başarılı ve yetenekli isimlerinden biri olan Burak Irmak'ın yeni şarkısı 'Sabıkalı' 4K video çözünürlüğünde video klibiyle Mesken Media etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında. Burak Irmak müzik üretimine bu muhteşem şarkısı ile devam edeceğinin sinyallerini verdi.