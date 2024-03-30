Bulgaristan Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) ve Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) yaptıkları ortak açıklama ile CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu'ya dün akşam Yıldırım Mahallesi'nde yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Dün gece Bayrampaşa’da yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’ya yönelik gece yarısı aracının önü kesilerek fiilen darp etme girişimini şiddetle kınıyoruz. Demokrasilerde sandık halkın iradesini yansıtma yeridir" denildi.

Bulgaristan dernekleri BULTURK ve BGSAM'ın yaptığı kınama açıklaması:

"Bulgaristan Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) ve Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) olarak dün gece Bayrampaşa’da yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’ya yönelik gece yarısı aracının önü kesilerek fiilen darp etme girişimini şiddetle kınıyoruz. Demokrasilerde sandık halkın iradesini yansıtma yeridir.

KAYBEDECEKLERİN SOKAK EŞKİYALIĞINA SOYUNDUĞUNU MÜŞAHADE EDİYORUZ

Halk kendi iradesini sandıkta gösterir. Belediye Başkan adayları projelerini, yapacakları çalışmaları kamuoyuyla paylaşırlar. Demokratik bir ortamda yarışırlar ve son sözü sandıkta millet söyler. Dolayısıyla meydanlarda halka anlatacak bir şey bulamayanlar yıllardır halkı çeşitli vaatlerle kandırıp artık bu vaatlerin boş olduğu halk tarafından anlaşılınca kaybedeceklerini anlayanların sokak eşkiyalığına soyunduklarını müşahede ediyoruz.

Türk milleti hiçbir zaman bu tür provokasyonlara boyun eğmemiştir, eğmeyecektir

Feraset ve akılla hareket edecektir.

BULTÜRK ve BGSAM olarak bütün Belediye Başkan Adaylarımızın Bayrampaşa için büyük bir gayret ve yarış içinde olduklarının farkındayız. Hasan Mutlu, halkin deyimi ile Hasan Hoca Bir Eğitimci ve yaklaşık 34 yılını Bayrampaşa’ya hizmete adamış ve kamuoyunda Hasan Hoca olarak bilinen sevilen bir kişiliktir. Nihayetinde Belediye Başkanlığına aday olması dolayısıyla siyasi bir kişiliği de söz konusudur.

BU SALDIRI HANGİ PARTİYE YAPILIRSA YAPILSIN TAVRIMIZ NETTİR

Yapılan bu saldırı demokrasiye ve halkın iradesine yapılan saldırıdır, kabul edilemez. Bu saldırı hangi siyasi parti belediye başkan adayına karşı olursa olsun tavrımız nettir, kabul edilemez ve onları yapanları şiddetle kınıyoruz.

Emniyet güçlerinin yetkili mercilerin bunları tespit ederek gereken cezayı vermesi ve kamuoyuna da onları deşifre etmesi beklentimizdir.

ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİN ZEMİN HAZIRLAMA GİRİŞİMİ

Hiçbir zaman siyasetin bu tür sokak eşyalarına teslim edilmesine sivil toplum kuruluşları olarak rıza göstermedik asla göstermeyeceğiz. Bu tür davranışlar Türk demokrasisinin zarar görmesine ve fırsatçıların ülkeyi bölmek ve toplumu karıştırmak isteyenlerin kötü emellerine yönelik zemin hazırlama girişimidir.

Seçimi kaybedeceğini anlayan çıkar gruplarının halkı sokağa dökme, seçimi sabote etme girişimidir. Dolayısıyla devletimizin bu tür sokak eşkiyalarına ve demokratik yarışı bozmak isteyip ve toplumu sokağa dökme girişimlerine yönelik daha dikkatli olması beklentimizdir.

SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ayrıca Hasan Mutlu’ya yönelik yapılan bu darp girişimini kimlerin yaptığının mutlaka bulunması ve gereken cezanın verilerek toplum nezdinde (arkadaki güçleri) deşifre edilmesi sivil toplum örgütleri olarak beklentimizdir.

Bunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini isteriz.

Şunu da ifade etmek isteriz ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihimiz tecrübelerle doludur. Dolayısıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminin hoşgörü ve herhangi bir tatsız olay yaşanmaksızın milletin iradesinin tam olarak sandığa yansıyacağı bir seçim olmasını diliyoruz.

Bu tür kendini bilmezlere asla fırsat verilmemesini, bunlara müsaade edilmemesini, halkımızın kendi iradesine ipotek koymak isteyenlere inat kendi iradeleriyle sandığa gidip kendi tercihlerinde bulunmasını öneriyoruz.

Hasan Mutlu kardeşimize de çok geçmiş olsun diyoruz. Dileriz ki bu tür olaylar bir daha yaşanmasın..

Sefer bizden zafer Allah’tandır.

BGSAM"