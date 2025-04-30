Emek ve dayanışmanın günü 1 Mayıs’ta, görünmeyen emeğin hikâyesini anlatan "Bulaşıkçılar" Bursa’da seyirciyle buluşuyor. BURSA (İGFA) - Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in kaleme aldığı ve dünya çapında ses getiren kara komedisi Bulaşıkçılar, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle 1 Mayıs’ta Bursa seyircisiyle buluşacak. Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın başrollerini paylaştığı oyun, kadın oyuncularla sahnelenen ilk versiyonu olmasıyla dikkat çekiyor.



Restoranların görünmeyen yüzü olan bulaşıkhanede geçen hikâyesiyle Bulaşıkçılar, sisteme, sınıf ayrımına ve görünmeyen emeğe mizahi bir dille ışık tutuyor. Dört kadının geçmişleriyle yüzleşmesini, umutları ve hayal kırıklıkları arasında sıkışıp kalmalarını konu alan oyun, izleyicilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sunuyor.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sahnelenecek olan gösterim, İşçi Bayramı’nın anlamına uygun olarak, görünmeyen emek ve kadınların mücadelesine dikkat çekmesi açısından ayrı bir önem taşıyor.



Bulaşıkçılar, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 20.30’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Biletler, www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.