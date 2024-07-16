Turizm paydaşlarıyla bir araya gelerek kentin turizmden hak ettiği payı alabilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın gücünü kendi köklerinden alan bir stratejisi ile kendine özgün DNA’sının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Turizm Paydaşları Buluşması’na Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve turizm paydaşları katıldı.

“ŞEHRİN KENDİNE ÖZGÜN OLAN DNA’SINI ORTAYA ÇIKARMALIYIZ”

Bursa'nın turizm olanaklarının ve turizm problemlerinin değerlendirilip çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turizm konusunda birçok çalışma yapılmasına rağmen organizasyon ve koordinasyon eksiklikleri bulunduğunu, strateji ve hedeflerin takibi konusunda da yetersizlikler olduğunu söyledi.

Turizm çalıştayları, stratejik planlar ve üniversitelerin çalışmalarıyla ilgili raporları profesyonel bir ekiple değerlendirmeye aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, turizm paydaşlarından da bu konuda katkı beklediklerini belirterek 27 Temmuz’a kadar çalışmaların kendilerine iletilmesini istedi. Yol haritasını bu bilgilere göre belirleyeceklerini anlatan Başkan Bozbey, “Bursa’nın marka stratejisi ve tanıtım çalışmalarını önemsiyoruz. Şehrin kendine özgün olan DNA’sını ortaya çıkarmalıyız. Turistik yöreleri, gelenin bir kez daha gelmek isteyeceği ve gönül bağı kuracağı destinasyonlara dönüştürmeliyiz. Bursa’mızı kendi kültürel değerlerimizle tanıtacağımız bir strateji kurgulamalıyız. Bursa, gücünü kendi köklerinden alan bir turizm stratejisini hak ediyor. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

GASTRONOMİ FESTİVALİ, 13-15 EYLÜL’DE

Belirlenen hedeflere, ancak kentin kültürel varlıklarını ve Bursalıları turizme odaklayarak ulaşabileceklerini dile getiren Başkan Bozbey, bu dönüşümü alınacak sertifikalar ve uluslararası ödüllerle perçinleyeceklerini söyledi. Turizm sektörünü güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm noktasında kolaylaştırıcı rolü de üstleneceğini anlattı. Festivallerin, Bursalılar kadar yerli ve yabancı diğer turistleri de kente çekeceğini dile getiren Başkan Bozbey, 2 Ağustos’ta bugüne kadar yapılmış sektörel ve akademik çalışmaların, turizm paydaşlarının bize ileteceği raporların, üzerinde çalışmamız geren boşlukların, yapmamız gereken stratejik hamlelerin konuşulacağı bir seminer programı düzenleyeceklerini, 13-15 Eylül tarihleri arasında Gastronomi Festivali’nin üçüncüsünü yapacaklarını söyledi.

Turizmde çözüm bekleyen birçok sorunun ve eksikliğin olduğunu anlatan Başkan Bozbey, son dönemdeki pandeminin, büyük depremin ve bölgemizdeki savaşların turizm sektöründe onarılması güç yaralar açtığını söyledi.

Bursa’daki turistlerin ortalama konaklama süresini mutlaka 2 günün üzerine çıkartacak yollar bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Gece aktivitelerinin yetersizliği, tarihi kent merkezinin belli saatlerden sonra karanlığa bürünmesi, Uludağ’ın kronikleşmiş sorunları, termal tesislerimiz ile ilgili sorunları bir an önce masaya yatırmalıyız. Şehrimizde birçok müze bulunmasına rağmen yeteri kadar gezilmiyor. Bu konuda detaylı rotalar oluşturarak ziyaretçi sayısını arttırmalıyız. Turizm noktalarındaki temel hizmetlerin eksikliklerini de gidermeliyiz. Tophane bölgesinde tuvalet alanlarının ve turist indirme-bindirme alanlarının acil oluşturulması talimatını verdim. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz komisyon, turizm alanlarında incelemeler yapıyor. Tespit edilen eksiklikleri ivedi bir şekilde çözeceğiz” diye konuştu.

Bursa’daki turlarda şehrin doğru ve yeterli anlatılmadığına da dikkat çeken Başkan Bozbey, kentin rehberler tarafından doğru anlatılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Kentin en önemli turizm noktalarından biri olan İznik’in de potansiyelinin çok altında kaldığını söyleyen Başkan Bozbey, İznik Gölü’nden ve ilçenin doğal zenginliklerden yeterince yararlanılamadığını anlattı. Keşfedilmemiş turizm bölgelerinin turizm rotaları kapsamına alınması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, komşu şehirlerle işbirliği yapılarak ortak destinasyonlar oluşturulabileceğini, ortak tanıtım faaliyetleri yürütülebileceğini söyledi. Sektöre yeni personel yetiştirilmesi amacıyla BUSMEK üzerinden GÜMTOB ve TURSAB ile yapılan işbirliğini arttırmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, Yenişehir Havalimanı konusuna da değindi. Havalimanının yıllardır istenilen düzeyde işletilmediğini anlatan Başkan Bozbey, daha fazla sefer konusunda havayolu şirketleriyle ilişkileri güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Programda ayrıca turizm paydaşlarının tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.