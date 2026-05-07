Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ancak Bornova'da yaşanan feci trafik kazası nedeniyle ertelenen Dünya Dans Günü Etkinliği, Hıdırellez Bayramı'nın coşkusuyla Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ertelenen etkinlik Hıdırellez akşamında hayat buldu, meydan dansla doldu.

Birbirinden farklı dans gruplarının sahne aldığı gece, renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu. Yoğun ilgi gören etkinlik, finalde tüm katılımcıların hep birlikte oynadığı Harmandalı ile zirveye ulaştı.

Gecenin açılışı, Bornova Belediyesi Hobi Kurs Merkezi eğitmenlerinin sergilediği vals gösterisiyle yapıldı. Zarafet ve uyumun ön planda olduğu performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu, hip hop gösterisiyle sahneye yüksek enerji taşıdı. Ardından sahneledikleri salsa dansı ile Latin ritimlerini meydanda hissettirdi. Ladys Dans Grubu da sahnedeki dinamizmi artıran performanslarıyla dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Personeli Halk Dansları Topluluğu, Bursa ve Silifke yörelerine ait gösterileriyle Anadolu'nun kültürel zenginliğini sahneye taşırken, Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu Üsküp gösterisiyle farklı coğrafyaların ezgilerini Bornova'ya getirdi.

FARKLI TARZLAR SAHNEDE BULUŞTU

Hayat Dans Spor Kulübü, tango gösterisiyle izleyenleri romantik bir yolculuğa çıkarırken, oryantal performanslarıyla geceye farklı bir renk kattı. Ege Kültür Derneği ve İzmir Turizm Folklor Derneği potpori olarak hazırladıkları gösterilerle sahneye çeşitlilik kazandırdı.

Ege Latin Dansları Spor Kulübü'nün salsa ve bachata gösterileri, meydanda Latin rüzgarı estirdi. Bornova Sanat Kulübü'nün zeybek gösterisi ise Ege'nin ruhunu yansıtan güçlü figürleriyle gecenin en etkileyici anlarından biri oldu.

Gecenin finalinde tüm dansçılar ve vatandaşlar sahnede buluşarak hep birlikte Harmandalı oynadı. Bu anlamlı kapanış, hem dayanışmayı hem de kültürel birlikteliği simgeledi.