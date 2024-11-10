Bornovalılar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. Yılında saygı ve özlemle andı.İZMİR (İGFA) - Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi tarafından 10 Kasım Anma Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkülerle Ata’ya Vefa Konseri’ne, çelenk koyma törenine ve Çimentaş Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Büyük Önderimize ve emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törende Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Garnizon Komutanı Ömer Şahin Selvi ile siyasi parti ve dernek temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bornova’da da hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

TÜRKÜLERLE ATA’YA VEFA KONSERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yılında Bornova Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı bir konserle anıldı. Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahne aldığı "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından esintiler taşıyan 21 türkü, salondaki Bornovalılar tarafından coşkuyla karşılandı.

RUMELİ’DEN KARS’A DRAMA KÖPRÜSÜ’NDEN SARI ZEYBEK’E

Konser programında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ezgiler yer aldı. Drama Köprüsü’nden Sarı Zeybek’e, Rumeli’den Kars’a kadar pek çok esere salondaki Bornovalılar da eşlik etti. Gecenin sonunda coşkuyla söylenen "Hoş Gelişler Ola" türküsü ise unutulmaz bir atmosfer yarattı. İzleyiciler, hem koroyu hem de solistleri ayakta alkışlayarak tam not verdi.

BAŞKAN EŞKİ: “ATATÜRK’ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKILACAĞIZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe dair duygularını şu sözlerle paylaştı:“30 Ağustos kararlılık, 9 Eylül coşku, 29 Ekim gurur, 10 Kasım özlemdir. Büyük Önderimizi her 10 Kasım’da hasret ve özlemle anmaya devam edeceğiz. İyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk varmış, iyi ki bu milletin içinden çıkmış. Atatürk’ü ve onun bizlere bıraktığı Cumhuriyet değerlerini unutmadan, onun izinde yürümeye devam ediyoruz. Bu emaneti hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız”