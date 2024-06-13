Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olacak BORAN’ın sevkiyat öncesi test ve muayene işlemleri başarıyla tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Yerli ve millî savunma sanayi ürünler ile Silahlı Kuvvetlerin gücü ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artıyor.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran’da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) tarafından Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs ihracatı olacak BORAN’ın, Karapınar Atış Alanı’nda yapılan “Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri” başarıyla tamamlandı.

Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) tarafından Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs ihracatı olacak BORAN’ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan “Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri” başarıyla tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vWuM7w4uzq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2024

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığa bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet Vuran aracının da Gürcistan’a ihraç edildiğini duyurdu. Tuğamiral Aktürk, ayrıca AIROD/Malezya ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin "İş Birliği Çerçeve Anlaşması" imzalandığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Obüs ihracatı olarak bir Asya ülkesine teslim edilecek olan #BORAN’ın, Karapınar Atış Alanında yapılan “Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri” başarıyla tamamlanmıştır.#MilliGüçMKE ???????? pic.twitter.com/KjuSNQ9mqF— Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (@MKEgovtr) June 12, 2024