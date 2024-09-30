Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni ile tekrar hizmete alındığı 2021 yılından itibaren 2 milyon 522 bin 568 yolcunun kullandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni güzergahında yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından hattın 2021 yılında yeniden hizmete sunulduğunu anımsatarak, "Modernizasyon çalışmalarımızla hem seyahat konforunu artırdık hem de daha yüksek standartlı bir taşımacılık sağladık. 2021 yılında tekrar hizmete sunulan hattımızı, açıldığı tarihten bugüne 2 milyon 522 bin 568 yolcumuz kullandı" dedi.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ DÖNEMİ

Adapazarı  Gebze Bölgesel Treninde 2023 yılından itibaren Milli Elektrikli Tren Setlerinin kullanılmaya başlandığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen Milli Elektrikli Setlerini ilk defa Adapazarı-Gebze arasında kullanmaya başladık. Konforuyla göz dolduran setlerimiz bugüne kadar 3 bin 803 sefer yaptı ve 369 bin 488 kilometre yol kat etti. Milli trenlerimiz bugüne kadar 867 bin 770 vatandaşımıza hizmet verdi" diye konuştu.

ADAPAZARI  GEBZE HATTINDA DURAK SAYISINI 13E ÇIKARDIK

Bölgesel Trenin Marmara'da yaşayanlar için günlük ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Adapazarı-Gebze arasında günlük 10 sefer düzenleniyor. Hat üzerinde bulunan Kırkikievler ve Köseköy duraklarını da 27 Eylül'de hizmete açtık. Böylelikle durak sayısını 13e çıkararak daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık. Artan durak sayıları sonrası yolcu talebinde de artış bekliyoruz. Adapazarından trene binen bir vatandaşımız yalnızca 1 saat 27 dakikada Gebze'ye ulaşıyor" dedi.