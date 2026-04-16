Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 'Aynadaki Yabancı' söyleşi, sıradan bir kültürel etkinliğin çok ötesine geçerek adeta bir 'farkındalık çağrısına' dönüştü.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Eğitimci Yazar Fatih Çelik, Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştuğu programda, günümüz popüler kültürünün gençler üzerindeki etkilerini çarpıcı ve sarsıcı ifadelerle ele aldı.

Salonun tamamen dolduğu programda gençlerin ilgisi dikkat çekerken, konuşmanın ana odağını 'kimlik' meselesi oluşturdu. Çelik, özellikle günümüz gençliğinin kendi kültürel köklerini yeterince tanımadan yabancı kültürleri idealize ettiğini belirterek, bunun sadece bireysel değil toplumsal bir risk taşıdığına dikkat çekti.

'Bir toplum, kendi değerlerini unutmaya başladığı anda çözülme de başlar' diyen Çelik, popüler kültürün bilinçsiz tüketildiğinde gençleri kendi özünden uzaklaştırabileceğini ifade etti. Gerçek hayat örnekleriyle konuşmasını güçlendiren yazar, gençlerin sadece izleyen değil, düşünen ve sorgulayan bireyler olması gerektiğini vurguladı.

Programa katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise bu tür etkinliklerin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, 'Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin hem akademik hem de kültürel anlamda güçlü olması için çalışıyoruz. Çünkü kültürünü bilmeyen bir nesil, geleceğini sağlam kuramaz' dedi.

Söyleşi boyunca gençlerin aktif katılımı ve yönelttiği sorular, konunun ne denli önemli ve güncel olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Program, klasik bir konferans formatının dışına çıkarak karşılıklı etkileşimle adeta bir fikir platformuna dönüştü.

Etkinlik sonunda Fatih Çelik, 'Çığlık' ve 'Nefes' adlı kitaplarını imzalayarak Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve öğrencilere hediye etti.