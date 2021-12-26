banner314

banner325

Son Dakika

Osmanlı Padişahı'nın adı Bayrampaşa'da caddeye verildi

Müşir Şemsi Paşa’nın adı belediye meclisinde alınan kararla Bayrampaşa’daki bir caddeye verildi. Kararla birlikte, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’ni Eski Edirne Asfaltı’na bağlayan yolun adı Şemsi Paşa Caddesi oldu.

BAYRAMPAŞA 26.12.2021, 23:11 Murat Aydın
Osmanlı Padişahı'nın adı Bayrampaşa'da caddeye verildi

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından, Manastır’da Osmanlı’ya karşı başlatılan isyanı bastırmakla görevlendirilen Müşir Şemsi Paşa’nın adı belediye meclisinde alınan kararla Bayrampaşa’daki bir caddeye verildi. Kararla birlikte, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’ni Eski Edirne Asfaltı’na bağlayan yolun adı Şemsi Paşa Caddesi oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1908 yılında Balkanlar’daki Osmanlı şehirlerinden biri olan Manastır’daki isyanı bastırmakla görevlendirilen Müşir Şemsi Paşa’nın adını Bayrampaşa’daki bir caddeye verdi. Kararla birlikte, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’ni Eski Edirne Asfaltı’na bağlayan ve 67. Sokak olarak bilinen yolun adı Şemsi Paşa Caddesi oldu.

ŞEMŞİ PAŞA’NIN TORUNUNDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Şemsi Paşa’nın soyundan gelen ve Yıldırım Mahallesi’nde yaşayan Alaattin Erik, karardan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e, belediye yönetimine ve meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

ŞEMSİ PAŞA KİMDİR?

Sultan 2. Abdülhamid döneminin en önemli paşalarından biri olan Şemsi Paşa, adeta Rumeli’nin canlı haritasıydı. Bölgede pek çok isyanı bastırmış, dağlarda çete takip etmişti. Bilmediği yer, girmediği dağ kovuğu kalmamıştı. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın görevlendirmesiyle Manastır’a giden Şemsi Paşa, isyancı Kolağası Resneli Niyazi Bey’i yakalamak için büyük mücadele vermiştir. Şemsi Paşa, 7 Temmuz 1908 yılında düzenlenen bir suikast sonucu şehit edilmiştir.

#bayrampaşa #Münşir ŞemsiPaşa #OsmanlıPadişahı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 26 Aralık 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Aston Villa 17 22
10. Leicester City 17 22
11. Brentford 16 20
12. Crystal Palace 18 20
13. Brighton 16 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir