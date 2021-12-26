Osmanlı Padişahı'nın adı Bayrampaşa'da caddeye verildi

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından, Manastır’da Osmanlı’ya karşı başlatılan isyanı bastırmakla görevlendirilen Müşir Şemsi Paşa’nın adı belediye meclisinde alınan kararla Bayrampaşa’daki bir caddeye verildi. Kararla birlikte, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’ni Eski Edirne Asfaltı’na bağlayan yolun adı Şemsi Paşa Caddesi oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1908 yılında Balkanlar’daki Osmanlı şehirlerinden biri olan Manastır’daki isyanı bastırmakla görevlendirilen Müşir Şemsi Paşa’nın adını Bayrampaşa’daki bir caddeye verdi. Kararla birlikte, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’ni Eski Edirne Asfaltı’na bağlayan ve 67. Sokak olarak bilinen yolun adı Şemsi Paşa Caddesi oldu.

ŞEMŞİ PAŞA’NIN TORUNUNDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Şemsi Paşa’nın soyundan gelen ve Yıldırım Mahallesi’nde yaşayan Alaattin Erik, karardan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e, belediye yönetimine ve meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

ŞEMSİ PAŞA KİMDİR?

Sultan 2. Abdülhamid döneminin en önemli paşalarından biri olan Şemsi Paşa, adeta Rumeli’nin canlı haritasıydı. Bölgede pek çok isyanı bastırmış, dağlarda çete takip etmişti. Bilmediği yer, girmediği dağ kovuğu kalmamıştı. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın görevlendirmesiyle Manastır’a giden Şemsi Paşa, isyancı Kolağası Resneli Niyazi Bey’i yakalamak için büyük mücadele vermiştir. Şemsi Paşa, 7 Temmuz 1908 yılında düzenlenen bir suikast sonucu şehit edilmiştir.