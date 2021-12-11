İyi Kalpler Derneği'den ihtiyaç sahiplerine Mont Desteği

İyi Kalpler Derneğinden Bayrampaşa Kaymakamlığı Sosyal Hizmetlere Mont Desteği. Bayrampaşa'da faaliyetlerine devam eden İyi Kalpler Derneği kışın gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere mont desteğinde bulunuyor. Bayrampaşa Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler birimine teslim edilen montlar belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Bayrampaşa'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının güzel bir çalışma sergilediğini ifade eden Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner ŞENEL, Bayrampaşa komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğuna dikkat çekti. Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Bir semt ve insanlar bir birine yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Tabii İyi Kalpler derneğimizde bunlardan bir tanesi derneğimizle pandemi döneminde vefa destek gurubu olarak ta çalıştık şimdi de dernek başkanımız Adem DİŞÇİ ve yönetim kurulu üyeleri sosyal hizmetler birimimize mont desteğinde bulundu bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Kaymakamlık olarak faaliyetlerimiz devam ediyor ve devletimizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda vatandaşlarımızın isteklerine cevap veriyoruz tabi ki sivil toplum kuruluşlarımız ve iş adamlarımızın da desteği bizim için önemli bu tabloda sosyal hizmetler birimimize destek olan herkese teşekkür ediyoruz..."

İyi Kalpler Derneği Başkanı Adem Dişçi'de; "İyi Kalpler olarak Bayrampaşa'da bulunan tüm yardım kuruluşlarına destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. . Başkan Dişçi, şunları söyledi: "Geçtiğimi günlerde Engellilerin Ücretsiz Eğitim aldığı kuruluşumuza montlarımızı teslim ettik daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine de montlarımızı teslim ettik şimdi de Bayrampaşa Kaymakamlığımızın Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne montlarımızdan teslim ettik. Bayrampaşa Kaymakamımız Sayın Dr.Soner ŞENEL beye misafirperverliği ve bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrampaşa'mız böyle bir kaymakama sahip olduğu için gerçekten çok şanslı halkımız için elinden geleni yapan Kaymakamımıza ve personeline çok ama çok teşekkür ederim. Bizler her zaman stk olarak Kaymakamlığımızın emrindeyiz. Devletimiz ve Milletimiz için Semtimiz için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Yönetim kurulumuzda bulunan Ayfer DÖĞEN , Nurcan İSLAMLAR ve Mehmet Ali KELLEOĞLU'na da emekleri için çok teşekkür ederim. İYİLİK KAZANACAK !!!!"