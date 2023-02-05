Giresun Gönüllüleri Bayrampaşa'da buluştu

İstanbul Bayrampaşa'da kurulan ve tüm Giresunlulara hitap eden Giresun Gönüllülleri Derneği birinci olağan genel kurul toplantısını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Dernek Başkanlığı'na tek aday olarak liste sunan kurucu başkan Tülay Tahmaz seçildi .

Çok sayıda Giresunlu ve Davetlinin katıldığı kongre Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyetinin seçimiyle başladı. Divan başkanlığına Spor Yorumcusu Gazeteci Haldun Domaç seçildi.

Açılış konuşmasanı Giresun Dergisi Sahibi Remzi Mamaşoğlu yaptı. Mamaşoğlu Giresun Sivil Toplum Kuruluşları ve Giresun gündemiyle ilgili yaptığı konuşma salondakiler tarafından alkışlandı.

Daha Sonra Tülay Tahmaz'ın sunduğu liste Yönetime seçildi.

Seçimin ardından Giresun Gönüllüleri Genel Kurulu'na gelip destek veren bir çok kişiye plaket takdim edildi. Plaket verilenler arasında CHP Başrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu'da vardı.

Seçimin ardından Giresunun bilinen ve sevilen Sanatçısı Baransel sahne aldı. Baransel'in kemençesi ile söylediği Giresun türküleri salondakileri sahneye çıkardı. Giresun Gönüllüleri Barensel'in müziği ile eğlendı.

Bu arada Giresunlu Zeytinburnu'nda yaşayan ailenin çocuğu olan SMA TİP-1 Kas hastası Çınar Ege'ye yardım için düzenlenen kermese de ilgi yoğun oldu. Aile Giresun Gönüllüleine düzenlediği kermes için teşekkür etti.

Giresun Gönüllüleri toplantısına Giresunspor eski başkanlarından Osman Çırak, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Bayrampaa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve çok sayıda bürokrat ve siyasi kimlik de katıldı.

Giresun Gönüllüleri kurucularından AydınSes Medya Sahibi ve Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Aydın ve Yağlıdere Derneği Başkanı Özer Kahveci'de Giresun Gönüllüleri 1. Olağan Konresine katılanlar arasındaydı.

aydınSes Medya olarak Giresun Gönüllülerine başarılar diliyor, Giresunun sorunları ve gurbette bulunan Giresunluların birlik beraberlik içersinde bulunmaları için yapacakları her türlü girişip ve projeye destek olacağımızı bildiririz....