Deprem sonrası Mucizenin adı minik Erva!

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından hızla deprem bölgesine ulaşan Bayrampaşa Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibi (BAYRAK), Erva isimli minik kızı göçük altından sağ olarak çıkarmayı başardı. BAYRAK’tan gelen ikinci güzel haber, saatler sonra Abdullah Maraşlıoğlu isimli vatandaşın kurtarılması oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altından sağ olarak çıkartılan her ‘can’ ekiplere buruk bir sevinç yaşatıyor. Geçen her saatle birlikte umutlar azalsa da mucizeler gerçekleşiyor. O mucizelerden birini de Bayrampaşa Belediyesi’nin Arama-Kurtarma Ekibi (BAYRAK) gerçekleştirdi. BAYRAK, Erva isimli küçük kızı saatler sonra göçük altından sağ olarak çıkarmayı başardı. Sağlık durumu iyi olan Erva sağlık görevlilerine teslim edildi. BAYRAK’tan gelen ikinci güzel haber, saatler sonra Abdullah Maraşlıoğlu isimli vatandaşın kurtarılması oldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Twitter hesabından Erva’nın kurtarılma anını paylaşarak, “Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibimiz (BAYRAK), Erva’yı kurtardı. Mucizelere, umutlara ihtiyacımızın olduğu dönemde bize umut ışığı oldun Erva. Arama-kurtarma ekibimiz bölgede kardeşlerimiz için çalışmaya devam ediyor. Dualarımız sizinle güzel haberlerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.