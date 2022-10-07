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Bayrampaşa’dan Bilecik’e kültür gezileri

Bayrampaşa Belediyesi’nin toplam 4 ili kapsayan şehir dışı kültür gezileri devam ediyor. Çanakkale gezilerinin ardından şimdi de Bilecik gezisinin startı verildi.

BAYRAMPAŞA 07.10.2022, 22:40 Murat Aydın
Bayrampaşa’dan Bilecik’e kültür gezileri

Bayrampaşa Belediyesi’nin toplam 4 ili kapsayan şehir dışı kültür gezileri devam ediyor. Çanakkale gezilerinin ardından şimdi de Bilecik gezisinin startı verildi. Bilecik’ten sonra Bursa ve Edirne’ye geziler düzenlenmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından online
başvuruda bulunması gerekiyor.
Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bilecik, Bursa ve Edirne’yi kapsayan keyifli bir
kültür yolculuğuna çıkarıyor… Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Çanakkale gezileri sona erdi ve Bilecik gezisinin startı verildi. Kültür
gezilerinin Bilecik’in ardından Bursa ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web
sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor.
Bilecik gezisi kapsamında, alanında uzman rehberler eşliğinde Çelebi Sultan Mehmet, Orhan Gazi ve Hamidiye camileri ile Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrul Gazi Mescidi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakıh Türbesi ve Müzeler ziyaret edilebilecek.
Öte yandan geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından öğle yemeği veriliyor ve çeşitli ikramlar yapılıyor. Online Başvuru İçin:
https://bim.bayrampasa.bel.tr/bilecik-sogut-gezisi-2022

#bayrampaşa #kültürgezisi
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