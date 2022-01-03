Bayrampaşa'da Amatör Spor Kulüplerine 280 Milyon TL yardım

Spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine toplam 280 milyon TL tutarında ‘nakdi yardım çeki’ verdi. Çekleri kulüp başkanlarına takdim eden Başkan Atila Aydıner, “Sporun başkentine dönüştürdüğümüz, İstanbul’un parlayan yıldızı Bayrampaşa’da spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugüne kadar çok sayıda spor tesisini hizmete sunan ve spor kulüplerine düzenli olarak malzeme yardımı yapan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine bu kez de ‘nakdi yardım çeki’ ile destek verdi. Çekleri Hasbahçe Davet Evi’nde düzenlenen programda, amatör spor kulüplerinin yöneticilerine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikte takdim etti. Her kulübe yaklaşık 16 bin TL olmak üzere, 18 kulübe toplam 280 bin TL verildi.

“KULÜPLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşa’mızdaki amatör spor kulüplerimize 25 yıldır malzeme yardımı yapıyor ve lojistik destek veriyoruz. Spor kulüplerimizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak amacıyla onları bu kez de ‘nakdi yardım çeki’ ile destekliyoruz. Böyle bir desteği amatör spor kulüplerine vermekten bir belediye başkanı olarak son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sevinçliyim, çünkü bu kulüplerde spor yapan gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların sportif faaliyetlerde bulunması lazım, enerjilerini sahalara yansıtmamız lazım. Amatör düzeyde yetişen sporcular ileride profesyonel düzeyde oynayarak ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan kişilerdir. Yatırımlarımız ve kulüplerimizin başarısı ile Bayrampaşa’yı sporun da başkenti haline getirdik. İstanbul’un parlayan yıldızı Bayrampaşa’da spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ AYDINER’E TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Verilen destekten çok memnun olduklarını söyleyen kulüp başkanları da “Bayrampaşa Belediyesi amatör spor kulüplerine desteğini hiçbir zaman esirgemedi, esirgemiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bayrampaşa Belediyesi spora, gençliğe son derece özen gösterip, önem veriyor. Bizlere sahip çıkıyor. Bize destek veren Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner’e ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.