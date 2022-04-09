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Bayrampaşa Belediyesi’nin Faaliyet Raporu’na Onay

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2021 Faliyet Raraporunu oy çokluğu ile onayladı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, en önemli hedef projelerinin 40 dönümlük millet bahçesi ve 300 yataklı modern hastane yapmak olduğunu söyledi.

BAYRAMPAŞA 09.04.2022, 17:42 09.04.2022, 17:50 Murat Aydın
Bayrampaşa Belediyesi’nin Faaliyet Raporu’na Onay

2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek için toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, raporu oy çokluğu ile onayladı. 2021 yılında hayata geçirdikleri projelerin bir bölümünü ve yeni hedef projelerini sunum eşliğinde anlatan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, en önemli hedef projelerinin 40 dönümlük millet bahçesi ve 300 yataklı modern hastane yapmak olduğunu söyledi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek ve karara bağlamak üzere Meclis Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında meclis salonunda toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

BAŞKAN AYDINER: 40 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ

2021 yılında hayata geçirdikleri projelerin bir bölümünü ve yeni hedef projelerini sunum eşliğinde anlatan Başkan Atila Aydıner, “Ekip ruhu içinde canla başla çalıştık; bugüne kadar eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda, kent estetiğinde ve kent mimarisinde arkamızda iz bırakan mega projelere birlikte imza attık. Proje üstüne proje geliştirerek ilçemizin değerine değer kattık. Çünkü bizim en büyük sevdamız Bayrampaşa’mız. Önümüzdeki dönem için 40 dönümlük millet bahçesi ve 300 yataklı modern hastane başta olmak üzere, birçok yeni projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu projelerimizi belirli bir plan dâhilinde, yine hep birlikte hayata geçireceğiz ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yıllında yapılan çalışmalarımızda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, birim müdürlerimize, belediye personelimize ve çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür, şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin ilçemize, şehrimize, ülkemize ve değerli halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Gökhan Dal da, bazı harcama kalemlerinde kısıtlama yapılması gerektiğini savundu ve yeni dönemde bütçenin daha idareli kullanılması gerektiğini söyledi.

#bayrampaşa #atillaaydiner #BayrampaşaBelediyesi #faliyetraporu #akp #CHP #meclis
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