banner314

banner325

Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den İmamoğlu'na teşekkür

Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp açılışı yapılan eski cezaevinın bulunduğu alanda yapılan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı açılışında konuşan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür.

BAYRAMPAŞA 16.11.2022, 18:45 Murat Aydın
Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den İmamoğlu'na teşekkür

Bayrampaşa'daki açılışta konuşan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

Bayrampaşa'daki eski cezaevi arazisine kurulan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katımıyla resmen açıldı. Törende söz alan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, projeyi ilçeye kazandıran İmamoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında, Bayrampaşa'daki eski cezaevi arazisine kurulan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı'nın açılışını yaptı.

"BU YOLDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışmadan dolayı teşekkür eden İmamoğlu, " Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına girmeye hazırlandığımız şu dönemde, kamu yöneticileri olarak bir araya gelmekten, birlikte çalışmaktan, birlikte üretmekten, asla uzak durmamalıyız. Yoksa sözde 'Birleşelim, kucaklaşalım; kardeşiz' demekle bu olmaz. Yani bu işin, yönetici seviyesinde çözülmesi şarttır. Bu bağlamda; yönetim ahlakı, yönetim felsefesi noktasında, bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZE DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasının devamında Taksim'de düzenlenen kanlı saldırıya değinen İmamoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Milletçe üzüntülüyüz. Milletçe kayıplarımıza üzülüyoruz. Yaralılarımız için de şifa duası ediyoruz. Ancak bu dönemlerde, İstanbullular olarak, hep birlikte önemli bir görevimiz var. Birlikte şehrimize sahip çıkacağız. İstanbul'un, dayanışmanın, umudun, aynı zamanda kardeşliğin, barışın, sadece kendi içerisinde değil, dünyaya verdiği mesajla nerede olduğunun önemi büyük. Dünya, bu anlamda İstanbul'u gözlüyor. İstanbul ne yapıyorsa, buna göre hareket ediyor. Onun için el ele vereceğiz; ülkemize, birliğimize, kardeşliğimize hep birlikte daha güçlü sahip çıkacağız. Hep birlikte, yaşama da daha çok sarılacağız" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner de açılışı yapılan merkezin önemli bir yer olduğunu vurgulayarak "Biraz önce Sayın Başkan'ımızla da görüştük. Çok seri bir şekilde buranın harekete geçmesi gerekiyor. Bu nedenle Başkan'ımız da buradaki 5 tane önemli ofisleri açarak, halkımızın çok daha rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyorlar. Diğer dükkanların da çeşitli bir şekilde doldurularak buranın artık bir yaşam merkezi haline gelmesini, bundan sonra da inşallah birlikte yürüteceğiz. Biz de elimizden gelen her türlü yardımı Sayın Başkan'ımıza yapacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Aydıner, "Öncelikle, Bayrampaşa'mıza getirmiş olduğu çok önemli projelerinden dolayı, ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de buradaki bu yaşam merkezinin altında bulunan, açılışını Sayın Başkan'ımızın yapacağı önemli projeler, hakikaten insanımıza dokunacak olan projelerdir. Halkımıza, insanımıza, gençlere ve çocuklara dokunan bu tür projeleri yapması da bizim için de anlam teşkil ediyor. Yine aynı şekilde yüzme havuzu ve altında otopark olması da Bayrampaşa için çok ama çok önem arz ediyor. O açıdan bu önemli projelerin Bayrampaşa'ya kazandırılması münasebetiyle, kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İBB'nin Bayrampaşa'da kurduğu yaşam merkezinde, Bölgesel İstihdam Ofisi, Enstitü İstanbul İSMEK, Yuvamız İstanbul ve Mahalle Evi de hizmet verecek.

#bayrampaşa #AtilaAydıner #Ekremİmamoğlu #İBBBaşkanı #bayrampasabelediyebaskanı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 16 Kasım 2022
İmsak 06:17
Güneş 07:45
Öğle 12:54
İkindi 15:28
Akşam 17:52
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir