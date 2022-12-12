Bayrampaşa Balığa doydu... Hamsi yemek için saatlerce kuyrukta beklediler

Bayrampaşa'da düzenlenen "Balık Festivali"nde 3 ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar, Karadeniz ezgilerinin estiği festivalde hamsinin tadını çıkardı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Hep beraber bu geleneksel eğlencemizi halkımızla birlikte kutlayacağız. Burada hem Anadolu hem Karadeniz hem de Balkan kültürünü hep birlikte yaşatıyoruz" dedi. Balık Festivali'ne Giresun ve Ordu'lu derneklerin katılması dikkat çekti. Giresun Gönüllüleri, 28 Giresun, Karabulduk, Cimil Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bayrampaşa Ordulular Derneği Bayrampaşa Trabzonlular Derneği stant açarak Balık Festivali'nde yer aldı.