Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, Kurban Bayramı’nda kurban kesimi ve et doğrama sırasında omurga sağlığını koruma ve el yaralanmalarını önleme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Doç. Dr. Ahmet İnanır, Kurban Bayramı’nda omurga sağlığını korumak için doğru ekipman kullanımı ve uygun pozisyonların önemine dikkat çekti.

Uzun süre aynı pozisyonda çalışmanın ve ağır kaldırmanın bel ve boyun fıtığı gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. İnanır, “Saatlerce aynı pozisyonda çalışmaktan kaçınılmalı, molalar verilmeli ve pozisyon değiştirilmeli. Yük kaldırma dizler üzerinde, bel düz tutularak ve yük paylaşarak yapılmalı” dedi.

FITIK HASTALARINA ÖZEL TAVSİYELER

Fıtık hastalarının omurgaya yük binerken dizlerini kırarak ve beli düz tutarak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İnanır, “Uygunsuz açılarda yüklenmek bel fıtığı, tutulma veya diz problemlerine neden olabilir. Ağrılar önemsenmeli ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu. İlk olarak belde yanma ve hareket kısıtlılığıyla başlayan ağrıların, ilerleyen dönemde bacaklara yayılabileceğini ve ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

ERGONOMİK ORTAM VE HAREKET ÖNERİLERİ

Kurban kesimi veya et doğrama sırasında çalışma ortamının ergonomik olması gerektiğini ifade eden Do. Dr. Ahmet İnanır, “Masa ve sandalye yüksekliği bel ve boyuna eğim vermeyecek şekilde ayarlanmalı. Diz ile ayak arası 90 derece olmalı. Bel korsesi kullanımı ani hareketleri önleyerek bel ağrısı ve fıtık riskini azaltır. Et taşırken ağırlık her iki ele eşit dağıtılmalı ve gövdeye yakın tutulmalı” dedi.

İnanır, uzun süre oturmaktan kaçınılmasını ve uygun pozisyonların yaşam tarzı haline getirilmesini önerdi.