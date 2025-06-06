Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde evde bakım hizmeti alan ve kimsesi olmayan ailelere bayram ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde evde bakım hizmeti alan ve hayatlarında kimsesi olmayan ailelere anlamlı bir bayram ziyaretinde bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Evde Bakım Birimi, bu kez hizmet amaçlı değil, gönülleri ısıtan bir bayramlaşma için kapıları çaldı.

79 GÖNÜL ELİNDEN 12 İLÇEYE BAYRAM SEVİNCİ TAŞINDI

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 79 personel ile 12 ilçede gerçekleştirdiği bu özel bayramlaşma etkinliğiyle sadece bir kurum olmanın ötesinde, adeta kocaman bir ailen sıcaklığını hissettirdi. Arife günü kimsesiz ailelerin kapılarını çalan ekipler, Başkan Tahir Büyükakın’ın sevgi dolu selamlarını iletirken, her bir aileye bayram hediyesinde bulundu.

“Çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız” ilkesiyle yol alan Büyükşehir Belediyesi, bu bayramda da yaşlı ve kimsesiz büyüklerimizi unutmadı. Kocaeli halkını geniş bir aile olarak gören Büyükşehir Belediyesi, yaptığı ziyaretlerle bu anlayışı bir kez daha yüreklerde taçlandırdı. Ziyaretlerin yaşandığı o anlamlı anlarda vatandaşlar, “Bayramda bizleri unutmadınız. Allah, Büyükşehir Belediyemiz ve sizlerden razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi