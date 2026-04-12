Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ın 8 yılda 140,3 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Günlük ortalama 76 bin yolcuya hizmet veren hat, Ankara ulaşımının omurgalarından biri haline geldi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın önemli raylı sistem projelerinden biri olan Başkentray'ın 8. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkentray'ın hizmete girdiği günden bu yana 140,3 milyon yolcuya ulaştığını belirten Uraloğlu, hattın her gün ortalama 76 bin vatandaş tarafından kullanıldığını ifade etti.

Başkentray'ın Kayaş-Sincan hattında metro standardında banliyö hizmeti sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin başkent ulaşımına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Raylı sistem yatırımlarının Türkiye'nin ulaşım vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu belirten Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehirlerimizi modern raylı sistemlerle geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkentray, Ankara'da şehir içi ulaşımı rahatlatan projeler arasında öne çıkarken, özellikle yoğun saatlerde sunduğu hızlı ve güvenli ulaşım imkânıyla başkentlilerin günlük yaşamında önemli bir rol üstleniyor.