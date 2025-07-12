Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ata Çiftliği ve Yaşamkent Mahallesi’ndeki lavanta bahçeleri, rengârenk görüntüsü ve mis kokusuyla vatandaşların akınına uğruyor.

ANKARA (İGFA) - ATA Çiftliği ve Şehit Hüseyin Doğan Lavanta Parkı’nda toplam 140 metrekarelik alana yayılan lavanta bahçeleri, mor çiçekler arasında yürüyüş yapmak, fotoğraf çektirmek ve temiz havada dinlenmek isteyen Başkentlilerin tercihi haline geldi.

Başkent Ankara, bu yazı lavantanın mis gibi kokusu ve göz alıcı mor rengiyle karşılıyor. Yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), lavanta bahçeleriyle de yaz aylarında binlerce Başkentliyi doğayla buluşturuyor.

ABB tarafından Çankaya Yaşamkent Mahallesi’nde kurulan 85 bin metrekarelik Şehit Hüseyin Doğan Lavanta Parkı ile Ata Çiftliği’nde yer alan 55 bin metrekarelik Lavanta Bahçesi, sıcak havalarda doğayla buluşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Mis gibi kokusu ve rengiyle adeta görsel bir şölen sunan lavanta bahçeleri her gün binlerce Başkentliyi ağırlıyor. Ziyaretçilerine lavanta kokuları eşliğinde keyifli bir gün yaşatan bahçeler ayrıca içerisinde yer alana fotoğraf platolarıyla da evlenecek çiftlerden yoğun ilgi görüyor.