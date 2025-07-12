Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek amacıyla barajlara giren vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, yaz sıcaklarıyla birlikte barajlara girerek serinlemeye çalışan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Can kayıplarının önüne geçmek ve su kaynaklarını korumak amacıyla baraj havzalarında bot ve drone destekli denetimlere devam ettiklerini belirten yetkililer, baraj çevresi ve dere kenarlarına uyarıcı levha konulması, uygun arazilere tel çit yapılması, bölgeye araç girişinin engellenmesi ve devriye sayısının artırılması gibi bir dizi önlemler aldıklarını kaydetti.

ASKİ yetkilileri, Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlayan barajların “özel koruma alanı” statüsünde olduğunu belirterek, hem can güvenliği hem de suyun temizliği açısından bu bölgelerde yüzmenin, piknik yapmanın, ateş yakmanın ve suyu kirletecek tüm faaliyetlerin yasak olduğunu bir kez daha hatırlattı.