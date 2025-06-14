Bilecik’in Pazaryeri İlçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi bir mesaj yayımlayarak tüm öğrencilere başarılar diledi.PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Sınava girecek gençlere seslenen Başkan Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler; uzun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir dönemeçten geçiyorsunuz. Unutmayın ki bu sınav yalnızca bir başlangıç. Sizlerin azmi, emeği ve hayalleri her şeyin üzerindedir. Başarının tek ölçütü sınavlar değildir, önemli olan inancınızı yitirmeden yolunuza devam etmenizdir.”

Öğrencilerin heyecanını paylaştığını belirten Başkan Tekin, ailelere de seslenerek, çocuklarının her daim yanında olmalarını ve onlara moral vermelerini istedi.

“Tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Sınav günü sizler için dua ediyor, her birinize güveniyoruz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.”

Pazaryeri Belediyesi, sınav günü öğrencilerin rahat bir ortamda sınava girebilmesi için gerekli önlemleri alacaklarını da duyurdu.