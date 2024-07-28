Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, serin bir yaz akşamında Karasurları Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi 2. Etap Kafeterya’yı ziyaret ederek Fatihli aileler ve çocukların muhabbetlerine ortak oldu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, keyifli ve huzur dolu bir yaz akşamında Karasurları Millet Bahçesi’ne bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Fatihli aileler ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Turan, Millet Bahçesi’nin yaz sıcaklarından bunalan Fatihlilere iyi geldiğini ifade etti.

Ayrıca buranın huzurlu, güvenli ve yemyeşil bir ortam sunduğunu belirtti. Millet Bahçesi 2. Etap Kafeterya’da çeşitli lezzetler ve içeceklerin tadına bakarak burada günün yorgunluğunu atan ailelerle sohbet etti. “Yavrularımızın neşesine ortak oluyor, onlarla birlikte biz de mutlu oluyoruz,” dedi. Başkan Turan’ın gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyan Fatihli aileler ve çocuklar da taleplerini ileterek teşekkürlerini sundular.