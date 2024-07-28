KARINCA El Emeği Eğitim Birimi anne ve çocukları eğlenceli ve öğretici etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. Silivrikapı Eğitim Birimi'nde düzenlenen Anne-Çocuk Aşure Şenliği'nde Muharrem ayına ithafen aşurenin lezzeti ve bereketi paylaşıldı. Şef Sefa Sabırlı'nın öncülüğünde hazırlanan aşureye çocuklar da katkıda bulundu. Çocuklar tabaklanan aşureleri çeşitli kuruyemişlerle süsleyerek yaratıcılıklarını sergiledi. Büyük bir kazanda hazırlanan aşure bahçede anne ve çocuklara dağıtıldı.



Etkinlik katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Anneler ve çocuklar birlikte aşure yapmanın ve paylaşmanın keyfini çıkardı. Etkinlik boyunca çocuklar Şef Sefa Sabırlı ile birlikte aşureyi karıştırarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de mutfak becerilerini geliştirdi. Ayrıca aşurenin tarihçesi ve kültürel önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı, böylece çocuklar bu geleneksel tatlının anlamını daha iyi kavradı.



Etkinliğe katılan anneler çocuklarıyla birlikte böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Aşure şenliği aileler arasında kaynaşmayı artırırken çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağladı. KARINCA El Emeği Eğitim Birimi benzer etkinliklerle anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmelerini ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.



KARINCA El Emeği Eğitim Birimi bu tür etkinliklerle hem çocukların hem de annelerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam edecek. Aşure şenliği gibi etkinlikler geleneksel değerlerin yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olurken katılımcılara keyif dolu anlar yaşatıyor.