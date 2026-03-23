İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Meslek Fabrikası binasına yönelik müdahalesine tepki gösterdi; 'Bu yalnızca bir bina meselesi değil, İzmir'in iradesini savunma meselesidir' dedi.

İZMİR (İGFA) -İzmir'in Halkapınar semtinde yer alan Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haksız el koyma girişimine karşı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararlılığını ortaya koydu. Sabah erken saatlerde binaya giden Başkan Tugay, yaptığı açıklamada 'Bizim derdimiz nettir, duruşumuz açıktır. Bu mesele çözülene kadar buradan ayrılmak istemiyorum. Çünkü bu yalnızca bir bina meselesi değil; bu, hukukun, kamu hakkının ve İzmir'in iradesinin korunması meselesidir' ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, Meslek Fabrikası'na yıllardır binlerce İzmirliye mesleki eğitim ve istihdam olanağı sağlandığını vurguladı. 'Bu yanlış, hukuksuz ve kötü uygulamayı durdurmak için sonuna kadar mücadele edeceğim' diyen Tugay, İzmir halkına da seslenerek, 'Ülkenize sahip çıkın. Bu binanın hakkını savunmak, belediyenin hakkını savunmak görevimizdir' dedi.

Meslek Fabrikası binasının tarihçesine de değinen Tugay, binanın 1908'de özel kişiler tarafından un fabrikası olarak inşa edildiğini, 1926'da Atatürk'ün imzasıyla kamulaştırıldığını ve 1940'tan itibaren kesintisiz şekilde belediye mülkü olduğunu belirtti. Tugay, 2007 yılında Vakıflar tarafından tapuya konulan şerhin bedeli ödenerek kaldırıldığını ve binanın restore edilerek bugüne kadar 'Meslek Fabrikası' olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

Hukuki sürece de değinen Başkan Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılının ekim ayında belediyeye haber vermeden binayı kendi üzerine tescil ettirdiğini, belediyenin tapu iptal davası açtığını ve mahkeme kararlarıyla sürecin devam ettiğini aktardı. Meslek Fabrikası, 29 merkezde yürütülen eğitimlerle bugüne kadar 145 bin kursiyere mesleki eğitim imkânı sunarken, Dijital Gençlik Merkezi ve İstihdamı Geliştirme Birimi aracılığıyla binlerce gencin iş hayatına katılımına katkı sağladı. Mesleki eğitim, istihdam ve dijital beceri odaklı faaliyetler yürüten Meslek Fabrikası, İzmir halkının ortak emeğinin ve kamusal yararın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.