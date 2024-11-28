BBŞK Başkanı Muhammet Aydın, Para Yüzme Dünya Serisi Öncesi Serhat Polat ve Çetin Arslan ile buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (BBŞK) Başkanı Sayın Muhammet Aydın, Mısır’da düzenlenecek Para Yüzme Dünya Serisi öncesinde sporcusu Serhat Polat ve antrenörü Çetin Arslan ile bir araya geldi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Aydın, Serhat Polat’a başarılar dilerken, organizasyonda elde edilecek başarıya olan inancını dile getirdi. Aydın, “Serhat’ın hem Bursa’yı hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Antrenör Çetin Arslan’ın katkılarıyla önemli bir başarıya ulaşılacağına eminim,” ifadelerini kullandı.

Mısır’da gerçekleştirilecek Para Yüzme Dünya Serisi, dünyanın en iyi sporcularını bir araya getirecek. Serhat Polat, bu prestijli organizasyonda ülkesini temsil edecek.

Başkan Aydın, sporcusu ve teknik ekibine başarılar dileyerek, organizasyondan umutlu olduğunu belirtti