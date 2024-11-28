Türkiye Basketbol 2. Ligi 6. haftasında Büyükşehir Basketbol, Beylikdüzü Basketbol’a konuk olacak. 29 Kasım Cuma günü oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 6. Haftasında Beylikdüzü Basketbol İhtisas’a konuk olacak.
29 Kasım Cuma günü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak.
Büyükşehir’in dev adamları mücadeleye mutlaka galibiyet hedefiyle çıkıyor.
Sakarya’nın yeteneklerinin keşfedildiği Büyükşehir ekibi, kendi yıldızlarıyla parlayacağı bir sezonu hedefliyor.
Kaynak: igf