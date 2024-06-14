Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Hürriyet, İzmitlilerle doğrudan iletişim kurmak adına başlattığı Halk Buluşmaları programlarını sürdürüyor KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı hedefleyen Halk Buluşmaları programında vatandaşların taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dinliyor. İzmitliler bu programda aynı zamanda belediye hizmetleri hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatına sahip oluyorlar. Birim müdürlerinin katıldığı program bugün Başkan Hürriyet’in makam odasında gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Halk Buluşmaları programı, vatandaştan yoğun ilgi gördü. İzmitliler karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini doğrudan belediye yönetimine ilettiler. Başkan Hürriyet, tüm katılımcıları tek tek dinleyerek not aldı ve çözüm önerileri üzerinde durdu.

ANINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Programda yer alan belediye yöneticileri de sorumluluk alanlarına dâhil konularda vatandaşları bilgilendirdi. Her birim müdürü, kendi çalışma alanıyla ilgili soruları yanıtlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Bu sayede vatandaşlar, belediye hizmetleri hakkında doğrudan bilgi edinme imkânı buldu.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Halk Buluşmaları programına katılan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin kentin yaşam kalitesini artıracağına inandıklarını ifade ettiler. İzmitliler kendilerini her zaman samimiyetle dinleyen ve çözüm üretmek adına büyük çaba sarf eden Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.