Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi'nin ana ulaşım güzergâhı olan Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Doğal etkenler nedeniyle zamanla yıpranan yol, baştan sona yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli ve modern bir şekilde yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kartepe ilçesine bağlı Uzunbey Mahallesi'nin ana ulaşım güzergâhı olan Reform Caddesi'ni yeniliyor. Toplam 890 metre uzunluğundaki Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak trimer kazısı tamamlandı.

CADDE DAYANIKLI BİR ÜSTYAPIYA KAVUŞACAK

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kazı çalışmalarının ardından yolun sağlam bir altyapıya kavuşması için PMT serim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında caddeye 3 bin ton PMT ve 4 bin 400 ton asfalt serilecek. Ağır tonajlı araçlarında kullandığı cadde de ayrıca 430 metreküp süpürge beton imalatı da gerçekleştirilecek.

TEMMUZ SONUNDA TAMAMLANACAK

Reform Caddesi'ndeki üstyapı yenileme çalışmalarının, yol çizgilerinin de çizilmesiyle birlikte Temmuz ayının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânına kavuşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü üstyapı yenileme çalışmalarını planlı ve düzenli bir şekilde sürdürerek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya devam edecek.