Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Kentsel Dönüşüm Paneli’ne konuşmacı olarak katıldı. İstanbul’un en önemli konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok. Biz de ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Şehir PlancılarıOdası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği 7471 sayılı kanunda yapılan değişiklik kapsamında ‘Kentsel Dönüşüm ve Yeni Rezerv Yapı Alanı Düzenlemesi’ paneline konuşmacı olarak katıldı. Yüksek Şehir Plancısı Cihan Şehla’nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yapılan düzenlemenin etkileri konuşuldu. Cemal Reşit Rey konser salonunda yoğun katılımla gerçekleşen panele, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da dinleyici olarak katıldı.

“Yaşadıklarımızı çok doğru analiz etmek zorundayız”

“İstanbul';un belki de en önemli meselesi masaya yatırılıyor” diyen Başkan Çalık, “Bu toplantıların daha da

arttırılması lazım. Afete karşı hazır kentler nasıl inşa edebiliriz? Bunların üzerinde kafa yormamız gerekiyor.

Bizler içinde mutlu olacağımız kentler planlamalıyız. On bir tane ilimizi etkileyen depremin neticesinde

afetlerle yaşama kültürümüz olmadığını da çok net bir şekilde gördük. Yaşadıklarımızı çok doğru analiz

etmek zorundayız. Eğer analizi doğru yapamazsak emin olun bundan sonrasını da doğru bir şekilde inşa

edemeyiz” ifadelerini kullandı.

1999 öncesi yapılan yapıların dönüştürülmesi, yenilenmesi gerekiyor

İstanbul’un deprem riskine dikkat çeken Başkan Çalık, 1999 öncesi yapıların yenilenmesi gerektiğini

belirterek “İstanbul Büyükşehir Belediyemizin araştırmalarına göre yaklaşık beş yüz bin binamız hafif, orta

ve ağır hasar alacak. Bunlardan yüz bininin ağır hasar alması bekleniyor. Dolayısıyla deprem sadece

binalarımızı da yıkmayacak. Bütün hayatlarımızı, hayallerimizi perperişan edecek ve geleceğimize dair

aslında çok ciddi sorunlarla yüzleşecek bu toplum. Onun için bir an önce bu süreçlerin hızlandırılması

lazım” diye konuştu.

“Kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok”

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili çözüm önerilerini sunan Başkan Çalık, yaşayan şehirler oluşturmak

gerektiğini söyleyerek “Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok.

Biz de ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler.

Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız. Bizim amacımız da Beylikdüzü

kentinin, değerli bir kent olarak varlığına devam etmesini sağlamak. Dönüşümde insanlara ekonomik

durumlarını zorlamayacak bir dönüşüm modelini sunmak lazım. Türkiye'de insanlara daha güzel bir yaşam

sunmak istiyorsak yüksek yapıdan vazgeçmek durumundayız. Biz memlekette yeni bir şehircilik felsefesini

mutlaka ortaya koymak zorundayız. Mevcut imar planı sisteminin kentlerimizin getirmiş olduğu durum

ortada. Yaşayan insanlarımız yaşadıkları kentten mutlu değiller. Mutlaka konut alanlarımızı, yerleşim

alanlarımızı başka bir şehircilik yaklaşımıyla değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.

“Rezerv Alan meselesi bu kanun çıktığından beri itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesiydi”

Yasayla bakanlığın hareket alanının genişlediğini ifade eden Doç. Dr Pelin Pınar Giritlioğlu, “Neler getirdi

bu değişiklik diye baktığımızda ilk göze çarpan değişiklik rezerv alan kavramı. Rezerv Alan meselesi bu

kanun çıktığından beri itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesiydi. Hiçbir şekilde riskli alanların öncelikli

olduğunu görmüyoruz. Barınma hakkını gerçekleştirecek aynı zamanda da sağlıklı, dengeli ve güvenli bir

çevrede yaşama hakkını tesis edecek uygulamalar yapmak mümkün” diye konuştu.

“İstanbul Yenileniyor’ modelini ortaya koyduk”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise kentsel dönüşüm süreçlerinin açık ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini

belirterek “ Dönüşümdeki en büyük sorunumuz şuydu: Vatandaşla birebir temas kurulmuyor. Süreç açık ve

şeffaf yönetilmiyor ve merkezinde finansal sorun var. Biz bu sorunu ortadan kaldırmak için şeffaf bir

yöntem olarak ‘İstanbul Yenileniyor’ modelini ortaya koyduk. Türkiye'nin gelecekte dönüşümdeki

sürdürülebilir tek modeli” dedi.

Konuşmaların ardından panel soru-cevap şeklinde interaktif şekilde devam etti. Program, katılımcılara

plaket takdimi ile sona erdi.