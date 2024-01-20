Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Kentsel Dönüşüm Paneli’ne konuşmacı olarak katıldı. İstanbul’un en önemli konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok. Biz de ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız” diye konuştu.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Şehir PlancılarıOdası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği 7471 sayılı kanunda yapılan değişiklik kapsamında ‘Kentsel Dönüşüm ve Yeni Rezerv Yapı Alanı Düzenlemesi’ paneline konuşmacı olarak katıldı. Yüksek Şehir Plancısı Cihan Şehla’nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yapılan düzenlemenin etkileri konuşuldu. Cemal Reşit Rey konser salonunda yoğun katılımla gerçekleşen panele, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da dinleyici olarak katıldı.
“Yaşadıklarımızı çok doğru analiz etmek zorundayız”
“İstanbul';un belki de en önemli meselesi masaya yatırılıyor” diyen Başkan Çalık, “Bu toplantıların daha da
arttırılması lazım. Afete karşı hazır kentler nasıl inşa edebiliriz? Bunların üzerinde kafa yormamız gerekiyor.
Bizler içinde mutlu olacağımız kentler planlamalıyız. On bir tane ilimizi etkileyen depremin neticesinde
afetlerle yaşama kültürümüz olmadığını da çok net bir şekilde gördük. Yaşadıklarımızı çok doğru analiz
etmek zorundayız. Eğer analizi doğru yapamazsak emin olun bundan sonrasını da doğru bir şekilde inşa
edemeyiz” ifadelerini kullandı.
1999 öncesi yapılan yapıların dönüştürülmesi, yenilenmesi gerekiyor
İstanbul’un deprem riskine dikkat çeken Başkan Çalık, 1999 öncesi yapıların yenilenmesi gerektiğini
belirterek “İstanbul Büyükşehir Belediyemizin araştırmalarına göre yaklaşık beş yüz bin binamız hafif, orta
ve ağır hasar alacak. Bunlardan yüz bininin ağır hasar alması bekleniyor. Dolayısıyla deprem sadece
binalarımızı da yıkmayacak. Bütün hayatlarımızı, hayallerimizi perperişan edecek ve geleceğimize dair
aslında çok ciddi sorunlarla yüzleşecek bu toplum. Onun için bir an önce bu süreçlerin hızlandırılması
lazım” diye konuştu.
“Kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok”
Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili çözüm önerilerini sunan Başkan Çalık, yaşayan şehirler oluşturmak
gerektiğini söyleyerek “Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok.
Biz de ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler.
Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız. Bizim amacımız da Beylikdüzü
kentinin, değerli bir kent olarak varlığına devam etmesini sağlamak. Dönüşümde insanlara ekonomik
durumlarını zorlamayacak bir dönüşüm modelini sunmak lazım. Türkiye'de insanlara daha güzel bir yaşam
sunmak istiyorsak yüksek yapıdan vazgeçmek durumundayız. Biz memlekette yeni bir şehircilik felsefesini
mutlaka ortaya koymak zorundayız. Mevcut imar planı sisteminin kentlerimizin getirmiş olduğu durum
ortada. Yaşayan insanlarımız yaşadıkları kentten mutlu değiller. Mutlaka konut alanlarımızı, yerleşim
alanlarımızı başka bir şehircilik yaklaşımıyla değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.
“Rezerv Alan meselesi bu kanun çıktığından beri itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesiydi”
Yasayla bakanlığın hareket alanının genişlediğini ifade eden Doç. Dr Pelin Pınar Giritlioğlu, “Neler getirdi
bu değişiklik diye baktığımızda ilk göze çarpan değişiklik rezerv alan kavramı. Rezerv Alan meselesi bu
kanun çıktığından beri itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesiydi. Hiçbir şekilde riskli alanların öncelikli
olduğunu görmüyoruz. Barınma hakkını gerçekleştirecek aynı zamanda da sağlıklı, dengeli ve güvenli bir
çevrede yaşama hakkını tesis edecek uygulamalar yapmak mümkün” diye konuştu.
“İstanbul Yenileniyor’ modelini ortaya koyduk”
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise kentsel dönüşüm süreçlerinin açık ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini
belirterek “ Dönüşümdeki en büyük sorunumuz şuydu: Vatandaşla birebir temas kurulmuyor. Süreç açık ve
şeffaf yönetilmiyor ve merkezinde finansal sorun var. Biz bu sorunu ortadan kaldırmak için şeffaf bir
yöntem olarak ‘İstanbul Yenileniyor’ modelini ortaya koyduk. Türkiye'nin gelecekte dönüşümdeki
sürdürülebilir tek modeli” dedi.
Konuşmaların ardından panel soru-cevap şeklinde interaktif şekilde devam etti. Program, katılımcılara
plaket takdimi ile sona erdi.