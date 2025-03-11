Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel iftar programına bu yıl da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkan ve yönetimleri yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, STK’lara büyük değer ve önem verdiklerini belirterek, “Allah razı olsun, sizler de hep yanımızda oldunuz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Antikkapı’da düzenlenen programda STK temsilcileriyle iftarda buluştu. Geniş katılımla gerçekleşen iftarda Ramazan’ın manevi atmosferi birlikte paylaşıldı. Bu anlamlı buluşmaya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, KESOB Başkanı Kadir Durmuş başta olmak üzere 300’ün üzerinde hemşehri derneği ve STK’lardan katılım oldu.

“BU ŞEHRİN STK’LARINDAN RAZIYIM”

Başkan Büyükakın, yaptığı konuşmada STK’lara olan güvenini dile getirerek, “Şehrimiz için omuz omuza verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve temsilcileriyle iftar sofrasında buluştuk. Her zaman söylüyorum, ben bu şehrin STK’larından razıyım. Her zorlukta, ne zaman arkamızı dönsek, sizleri yanımızda bulduk. Özellikle deprem döneminde bu dayanışmayı en yakından hissettik. Birlikteliğimiz bereketli, şehrimize olan hizmetimiz daim olsun. Kocaeli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"DERTLERİNİZDE YANINIZDAYIZ"

Başkan Büyükakın, STK’lar ve belediye arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, “Derdiniz olduğunda, başınız sıkıntıya düştüğünde şunu bilin; Tahir Başkana gittiğinizde, bir şekilde eğer çözülebiliyorsa, mümkünse o problem çözülecektir. Gayret ederiz, emek veririz. İnşallah bu şehir daha güzel bir şehir olsun isteriz” dedi.

"AÇ, AÇIKTA, MUHTAÇ KİM VARSA BÜYÜKŞEHİR’E İLETİN"

Başkan Büyükakın, şehri güzelleştirmenin ancak birlikte ve emek vererek mümkün olacağını belirterek, "Bu şehir hepimize emanet. Güzel bir şehirde, güzel insanlarla yaşamak istiyorsak, şikayet etmek, vazgeçmek yok. Emek verip, hep birlikte bu şehri güzelleştirmeliyiz. Emek verirsek bu şehir daha güzel olur. İyilik de bulaşıcı, kötülük de bulaşıcı. Bizim Büyükşehir Belediyemizin sosyal hizmetler ağı çok güçlü. Duyurmuyoruz, insanlar mahcup olmasın diye. Ama şunu bilin, aç, açıkta, muhtaç kim varsa, Büyükşehir'e iletin. Biz gereğini yaparız” diye konuştu.