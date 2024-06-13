Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz ay 25 milyar TL olarak açıkladıkları belediye borcunun mart ayında gelen hak edişlerle birlikte yaklaşık 1.6 milyar TL daha arttığını söyledi. Kurban Bayramı’nda şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını, arife günü itibariyle mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yakın zamanda hayata geçirilecek müjdeleri de duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunduğu ‘Genel Değerlendirme Toplantısı’nın ikincisini, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenledi. Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıya, Bursa basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

BORÇ 1.6 MİLYAR TL DAHA ARTTI

1 Nisan sabahı Bursa’ya ve Bursalılara hizmet etmek için yola çıktıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kolları sıvayarak gece gündüz demeden kentin geleceği ve kentin insanı için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerini zor bir tablonun beklediğini bildiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu tür tabloların hiç yabancısı olmadıklarını, tahminlerinin de doğru çıktığını belirtti.

Bursalıların da bu tabloyu merak ettiğini dile getiren Başkan Bozbey, bu bilgileri bilmenin Bursa’da doğan, büyüyen, vergisini veren ve doyan herkesin hakkı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay düzenlenen basın toplantısında bazı mali durumları paylaştıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz ay 25 milyar TL olarak açıkladığımız borç, Mart ayında gelen hak edişlerle yaklaşık 1.6 milyar TL civarında daha arttı. Elbette bu borca takılmıyoruz. Çünkü biz geriye değil, önümüzdeki süreci en iyi şekilde yönetmek için yola çıktık. Bursa güçlü bir kent. Ancak uygulama dışı ve yasal olmayan ne varsa bunları tek tek kontrol edip, denetleyip ilgili arkadaşlarımızla ilgili yerlere bildiriyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi ‘Adil olacağız. Şeffaf olacağız. Hesap verebilir olacağız’. Bu anlayışımızı dönem sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Borçlar artsa dahi altından kalkamayacağımız hiçbir iş yoktur. Bursalılara verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. Kimseyle polemik yaşama derdimiz de yok. Bizim hedefimiz Bursa’nın sorunlarına odaklanmak ve çözmektir. Akılcı, bilime dayanan ama ekonomik bir anlayışla sorunları çözeceğiz” dedi.

Bir yandan Bursalılarla kucaklaşırken diğer yandan da projelere sımsıkı sarılarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Bozbey, şu ana kadar 16 ilçeye hem iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini hem de stratejik plan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Stratejik planı katılımcı bir anlayışla hazırlamak istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Ziyaretlerde her ilçenin sunumunu izledik. Büyükşehir olarak yapacaklarımız var. İlçe belediyeleriyle ortaklaşa yapacağımız projeler var. Ayrıca ilçe belediyelerinin yapacağı projeler var. Biz Bursa’yı bütün düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bir şemsiyedir. 17 ilçesiyle beraber hareket eden bir bütünü oluşturmak zorundadır. Bugüne kadar böyle bir anlayış maalesef Bursa’da olmadı. Biz bu anlayışı Nilüfer’de 20 yıl yaptığımız gibi Bursa’da da ortaya koyacağız. Katılımcı bir anlayışla projelerimizi her ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yaşama geçirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışımız, Türkiye’de de örnek alacaktır. Kestel’i de ziyaret ederek 17 ilçeye olan ziyaretlerimizi tamamlayacağız. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlayacağımız stratejik planla birlikte kentimizin nefes almaya başladığını hep beraber göreceğiz” dedi.

Bursa’da yaşanan bazı olumsuz konuların olduğunu, vatandaşların da spesifik konuları bilmesi gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, Çalı Bölgesi’nde yürütülen ulaşım çalışmalarındaki aksaklıkları dile getirdi.

Göreve geldikten sonra fırsat buldukça şantiyeleri gezdiğini, karşılaştıkları bazı uygulamaların kendilerini üzdüğünü belirten Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bilim Teknoloji Merkezi’ne yaptığım ziyaretlerde bazı sorunlarla karşılaştık. Yeni deney düzenekleri adı altında bir çalışma yapılmış. O çalışmayı Fen İşleri Müdürlüğü yapması gerekirken, işlerin BİNTED şirketine verildiğini görmek beni üzdü. Burada yapılan imalatlar yanlış ve durdurulmuş durumda. BTM’de Bursalıların yaklaşık 30 milyon TL parası harcanarak bu işlere girişilmiş. Sonuç şu anda fiyasko. Böyle bir teknik iş olmaz. İş de ihale de böyle olmaz. O işi denetleyen kurumun da teknik insanları olması lazım. Birinin sorumlu olması lazım. Sorumlu kimse yok” dedi.

ANA KUCAĞI, BUSMEK VE YKS KURSLARI

Zaman zaman asılsız iddialarla da karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başkan Bozbey, ‘3 bin kişi çıkartılacak, Ana Kucakları kapanıyor’ gibi asılsız ifadelerin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla sinek konusunda çok fazla şikayet aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, larva mücadelesinin zamanında yapılmaması sebebiyle bu durumun yaşandığını dile getirdi.

Hamitler’deki Yenikent katı atık depolama alanıyla ilgili şikayetlere de değinen Başkan Bozbey, bölge halkına bu konuda açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

HİZMETLER DEVAM EDİYOR

Bir taraftan Bursa’yla ilgilenirken diğer taraftan da Marmara Belediye Birliği (MBB) Başkanı olarak Marmara’yı da düşündüğünü ifade eden Başkan Bozbey, Bursa’nın Marmara Bölgesi’nin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Marmara’nın ağır sanayi, kirlilik, ulaşım, göç gibi birçok sorunu bulunduğunu anlatan Başkan Bozbey, MBB’nin bilgi ve birikimini kullanarak Marmara’yı bir bütün halinde düşünüp hareket ettiklerini söyledi. Bunların yanında Bursa’nın gülümsemesini sağlayacak çalışmaları da devam ettirdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak asli görevlerimiz var. Bunları sürdürüyoruz. Asfalt, asfalt kaplama, parke temini, fen işleri gibi çalışmalarımız sürüyor. Atatürk Spor Salonu’nda da çalışmalar durmadı. Aksine kapasitesi 5100 kişilik olacak şekilde proje üzerinde mutabık kalındı. Aynı şekilde daha önce yapımına başlanan Havuzlu Park, Demirtaş’ta, Yenidoğan’da, Kestel’de, Gemlik’te spor salonları inşaatları devam ediyor. Bazıları tamamlanma aşamasında geldi. Parklarda çalışmalar devam ediyor. Bitmeye yakın olan tesislerimiz var. Önümüzdeki günlerde açılışlarını hep beraber yapacağız. Dağ yöresinde önemli yatırımlar devam ediyor. Hiç biri durdurulmuş değil. Teknik olarak elbette incelemeye tabii tutuyoruz. BUSKİ olarak önemli yatırımlarımız var. İnegöl’de içme suyu hatlarının değişimi konusunda çalışmalar sürüyor. BUSKİ’nin yapmış olduğu baraj ve göletlerde çalışmalar devam ediyor. Son zamanlarda hava sıcaklığını birden atmasından dolayı yangın sayılarında artış gözlemleniyor. Geçen hafta bir günde 42 yangına müdahale edildi. İtfaiye araç filosunda ve personel sayısındaki eksikliği biliyoruz. Yeni araç alımıyla ilgili kararımızı verdik. Araçları yenileyerek ve İhtiyacımız olan araçları alarak daha fazla nitelikli hizmet üretmeyi amaçlıyoruz. Personelle alakalı çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“DAĞITILAN ÇEKLERİMİZ 16 BİNE YAKLAŞTI”

Sosyal destek çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Başkan Bozbey, “Emekli hemşerilerimize bayramda 2 bin TL destek olmak istedik. Kart16 destekleri de sürüyor. Bu hizmetlerde durmak yok ancak seçim öncesinde dediğimiz gibi biz adil olacağız. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Devletin de bu yardımlarda önerileri var. Emeklilere destek olurken belirlenen kriterlere uymak zorundayız. Gerçek ihtiyaç sahiplerine destek vermek zorundayız. Bayram üstü dağıtılan çeklerimiz 16 bine yaklaştı. Tamamı ihtiyaç sahibidir. Kriterlerde biraz fedakarlık yapıp risk aldık. Kendi evinde otursa dahi onu ev sahibi gibi değerlendirmedik. Ona da destek olduk. Başvuru yapanların önemli bir kısmı desteklerden yararlandı” diye konuştu.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Okulların kapanmasıyla çocukların karne heyecanı yaşayacağını ve tatilin başlayacağını dile getiren Başkan Bozbey, tüm çocukları ve onlara destek olan aileleri tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin yüzmeden jimnastiğe, voleyboldan basketbola kadar birçok branşta çocukların gelişmesine fırsat vermek adına yaz kurslarını açtığını söyleyen Başkan Bozbey, tüm çocukları ve gençleri kurslara beklediğini ifade etti. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağını müjdeleyen Başkan Bozbey, “Bayramda vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmesi adına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. 4 gün boyunca da şehir içi ulaşımı ücretsiz yapıyoruz.’’ dedi.

Kısa vadede hayata geçirilecek ulaşım müjdelerine de değinen Başkan Bozbey, ‘’Teknik nedenlerden dolayı Bursaray’ı gece 2’ye kadar çalıştıramıyoruz. Onun yerine Bursaray güzergahına paralel olacak şekilde otobüslerle vatandaşlarımıza destek olacağız. Cumartesi günleri ise Bursaray 24 saat hizmet verecek. Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Kademeli olarak hayata geçirilecek. 0-4 yaş çocuğu olan anneler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Bunun da altyapısı hazırlandı. Uygulamayı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Böylece annelerimiz sosyal yaşama da daha fazla katılabilecek. Öğrencilerimizin biniş hakkını da 160 binişten 200 binişe çıkarıyoruz. Bunun da kararı verildi. Ayrıca öğrencilerimiz tam binişten yüzde 75 daha ucuza biniş yapacak. 65 yaş üstüyle ilgili bir sınırlama vardı. O sınırlamayı da kaldırıyoruz. Seçim öncesinde söz verdiğimiz bütün sosyal destekleri bir bir yaşama geçiriyoruz” dedi.

İZNİK’İN UNESCO BAŞVURUSU

İznik’le ilgili UNESCO’ya yapılan müracaatın olumsuz sonuçlandığını ve geri çekildiğini söyleyen Başkan Bozbey, alan başkanının yetersiz bilgi aktarmasının ve ortak çalışma yapılmamasının bir sonucu olduğunu belirtti. İznik gibi bir değerin UNESCO kapsamında olması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, “Başvurunun geri çekilmesi de iyi oldu. Tekrar Büyükşehir Belediyesi olarak o projenin içerisinde yer alacağız. Çalışmaları etkin bir şekilde yürütüp mutlaka UNESCO koruma alanı içerisine İznik’in girmesini sağlayacağız. 2025 yılı özellikle Hıristiyan alemi ve İznik için önemli bir yıl olacak. O konuda çalışmalar devam ediyor. O projelerin içerisinde de etkin bir şekilde olacağız. 2025 yılında İznik’i dünyada öne çıkaracak bir anlayışı yaşama geçirmiş olacağız” diye konuştu.

