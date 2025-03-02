Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022 yılından bu yana yönetim kurulunda Başkan Yardımcısı olarak yer aldığı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) 2024/2025 yılı Olağan Genel Kurulu'na yeniden seçilerek güven tazeledi.BURSA (İGFA) - 21 Mayıs 2007 tarihinde yetki belgesi alarak kurulan ilk Ürün Konseyi olarak varlığını sürdüren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK), 2024/2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu, İzmir’deki merkez binasında gerçekleştirildi.

Kamu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşu olan ve aynı zamanda sektörün çatı kuruluşu rolü de oynayan UZZK, sektörün tüm temsilcilerini bir araya getiren Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sektöre yön verecek önemli başlıklar da masaya yatırıldı. Dr. Mustafa Tan’ın başkanlığını yürüttüğü UZZK Yönetimi’nde zeytin ve zeytinyağı sektörleri için önemli atılımlara imza atarak, uluslararası standartlarda projeler ürettiklerini belirten Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, 2028 yılına kadar UZZK'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Başkan Hidamet Asa, “Başta Bursa olmak üzere Marmara Bölgesi’nde lider olan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sofralık ve yağlık zeytin rekolte tespit çalışmalarında tek yetkili kuruluş olma kimliğine sahip UZZK’nın yönetimindeki görevimi sürdürüyor olmaktan dolayı gurur doluyum. 2028 yılına kadar bu vazifeyi devam ettirme sorumluluğu, beni sektörümüz adına sürükleyici projelere imza atmak için perçinledi” değerlendirmesinde bulundu.