Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 8 Konyalı firmayı ve çalışanlarını tebrik etti.KONYA (İGFA) - Konya'da Başkan Altay, “Sanayi kuruluşlarımızın gösterdiği bu başarı, şehrimizin üretim kabiliyetinin, girişimci ruhunun ve vizyonunun en somut göstergesidir. Konya üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024’te Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmaları ve çalışanları tebrik etti.

Türkiye'nin sanayi alanında en prestijli değerlendirmelerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 2024 yılında da Konya’dan 8 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirten Başkan Altay, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Konya sanayisi her geçen yıl kendini yenileyerek, dünya standartlarında üretim yapan firmalarıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. Sanayi kuruluşlarımızın gösterdiği bu başarı, şehrimizin üretim kabiliyetinin, girişimci ruhunun ve vizyonunun en somut göstergesidir. Konya, üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam edecek. Bu başarının temelinde kararlılıkla çalışan sanayicilerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz ve girişimcilerimiz var. Hep birlikte Konya’yı üretimin, inovasyonun ve kalkınmanın merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizin kalkınmasına destek olan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyor, ülkemize ve şehrimize sağladıkları katma değer için teşekkür ediyorum.”

500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Konyalı sanayi kuruluşları ise şu şekilde:

Konya Şeker, AYD Otomotiv Endüstri San. ve Tic. A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş., TÜMOSAN, Vaden Otomotiv San. Tic. A.Ş., Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.