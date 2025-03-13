Uzunçarşı Derneği’nin davetiyle Tarihi Uzunçarşı’da esnaflaiftar sofrasında buluşan Başkan Yusuf Alemdar, çarşı için beklenen müjdeli haberi paylaştı. Alemdar, Uzun Çarşı dönüşümünün‘3. Etap Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında Unkapanı tarafındaki 40 yapıyı kapsayan 1. Kısmı için bayram sonrası ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her fırsatta vatandaşlarla, esnaflarla bir araya geliyor, dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir hedefiyle hayata geçirmek istediği projeleri bir bir hemşerileriyle paylaşıyor.

Sık sık ziyaret ettiği Uzunçarşı’da bu kezUzunçarşı Derneği Başkanı Murat Uslu’nun davetiyle iftar programına konuk olan Başkan Yusuf Alemdar, esnafla kucaklaştı.

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Başkan Alemdar’ın yanı sıra iftar programına Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz ile çarşı esnafı katıldı. Hoş sohbet eşliğinde geçen iftar programında çarşı esnafı Başkan Alemdar’a dönüşümle ilgili merak ettiklerini sordular.

GÜZEL HABERİ İFTAR SOFRASINDA VERDİ

Beklenen güzel haberi iftar sofrasında paylaşan Alemdar, Tarihi Uzunçarşı’nın 3. Etap 1. kısmını kapsayacak dönüşüm çalışmaları için bayramın hemen sonrasında ihaleye çıkacaklarını müjdeledi ve dönüşümün çarşının Soğan Pazarı ile Aynalıkavak kısmı arasındaki Unkapanı bölümünden, yani kuzey tarafından başlayacağını açıkladı.

“GÖZBEBEĞİMİZ UZUNÇARŞI’YI YAŞATACAĞIZ”

Merak edilen soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Yusuf Alemdar, “Esnafımızın ve vatandaşımızın çarşımızla ilgili taleplerini biliyoruz. Uzunçarşı Sakarya’mızın en eski ticaret merkezlerinden birisi. Bu nedenle dönüşüm çalışmalarımızı,tarihi dokusunu bozmadan, Tarihi Çarşı’nın özgünlüğünü arttırmayı ve ticaret hacmini genişletmeyi öncelik alarak sürdürüyoruz. Önemlide bir adım aldık. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Uzun Çarşı 3. Etap Sağlıklaştırma projemizin 1. Kısmı için ihaleye çıkıyoruz.İnşallah Uzun Çarşı’nın tamamlanan 1. ve 2. Etap restorasyon çalışmasına devam edip, 3. Etapla birlikte, çarşıyı asli kimliğine kavuşturmak için restorasyona başlayacağız. Gözbebeğimiz Uzunçarşı’yı yaşatacağız” diye konuştu.

Uzunçarşı Derneği Başkanı Murat Usluve Uzunçarşı esnafına misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Alemdar, dönüşüm çalışmalarının detaylarını da paylaştı.