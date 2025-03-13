Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iftarda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların mahallelerindeki istek ve talepleri ilk ağızdan alarak ilgili kurumlara ileten yol arkadaşları olduğunu belirten Başkan Er, Muhtarlarla böyle güzel bir organizasyonda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı protokol konuşmaları ile devam etti.

Muhtarlar adına kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Muhtarlar olarak mahallemizde vatandaşlarımızın huzurunu refahını sağlamak için gece-gündüz çalışmaktayız. Sizlerle birlikte el ele vererek daha yaşanabilir daha güvenli ve daha mutlu bir Malatya inşa etmeye kararlıyız. Belediyemizin destekleri ile mahallelerimizdeki hizmetlerimizle halkımızın hayatını kolaylaştırmak için büyük gayret göstermekteyiz.

Bu anlamlı iftar programı vesilesiyle Malatya Büyükşehir Belediyemize ve katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, Ramazanın manevi atmosferinin bizlere sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

ER: MUHTARLARIMIZ BULUNDUKLARI MAHALLELERİN MÜLKİ AMİRLERİDİR

Güzel ve anlamlı bir günde muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erise yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımız bulundukları mahallelerin mülki amirleridir. Sizler bulunduğunuz bölgelerde bizlerin eli, kulağı ve gözü görevi görmektesiniz. Bundan dolayı hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken her zaman diyalog halinde hareket etmekteyiz.

İhtiyaçlar sınırsız ancak bu ihtiyaçlara sınırlı imkânlarla cevap verebiliyoruz. Muhtarlarımızdan gelen istek ve talepleri öncelik sırasına göre belirleyerek talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayını coşkulu bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Dört farklı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar yemeği veriyoruz. Ayrıca yemek yapma imkânı bulamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da yemek ikramımız oluyor.Bizim ulaşamadığımız yerlere sizler muhtar olarak muhakkak ulaşıyorsunuzdur varsa bu durumda olan vatandaşlarımız bunları bizlere bildirirseniz onlara da yardımcı oluruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak çalışmalar yaparak güzel ambiyanslar oluşturduk. Öncelikle bütün katılımcıların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah çocuklarımızla ailelerimizle birlikte nice huzurlu bayramlara erişmeyi nasip etsin” dedi.

ER: RAMAZANI COŞKU İÇERİSİNDE GEÇİRİYORUZ

Başkan Er konuşmasının devamında, Gazze’de Ramazan ayının karşılanmasını görünce gerçekten çok duygulandım. Enkazların arasında çocuklar Ramazanın geldiği hatırlansın diye ışıklandırma yapılıp bir ortam oluşturulmuş ve Ramazanı kutluyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın farklı noktalarında Ramazan ayının ruhuna uygun ışıklandırmalar gerçekleştirdik. Çocuklarımız için sanat sokağında ve AVM önünde Bakanlığımızla birlikte açmış olduğumuz çadırlarda farklı birçok etkinlik düzenlenmektedir. Kısacası Ramazanı coşku içerisinde geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

ER: MALATYA ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK

Başkan Er son olarak, “Malatya olarak zor bir süreçten geçmekteyiz. Hep birlikte el ele vererek hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Malatya’mızın her noktası şantiye halindedir. 78 noktada şantiyeler kurulmuş durumda. Bütün ihaleler yapıldı. 80 bin hak sahibi olmasına rağmen 95 bin konutun ihalesini yapmış bulunmaktayız. Bunun yanında sosyal konut üretmek için de çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın Allah’ın izniyle 2025 sonu itibariyle deprem yaraları büyük oranda sarılmış olacak. Sürekli bunu ifade ediyoruz, çünkü biz buna inanıyoruz, devletimize güveniyoruz, liderimize güveniyoruz. O yüzden endişeniz olmasın Malatya eskisinden daha iyi olacak. Ramazan ayınızı tekrar tebrik ediyor, Allah çocuklarınızla, ailenizle birlikte nice huzurlu bayramlara eriştirsin. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.