Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ADARAY'ı ilk sefere uğurlayacakları törene tüm Sakaryalıları davet ederek, "Tüm Sakaryalıları Cumhuriyet'le birlikte bu sevinci birlikte yaşamaya davet ediyoruz. 29 Ekim Salı günü saat 12.00’da Adapazarı Tren Garı’nda buluşalım" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8 yıl aradan sonra özlemi bitiriyor ve şehirde çok sevilen raylı sistemi ADARAY'ı toplu taşıma kullanıcılarıyla yeniden buluşturuyor.

TEST SÜRÜŞÜ YAPIYORDU

Yeni nesil vagon ve iç dizaynı, son teknoloji donanımlarıyla yıllar sonra Adapazarı Garı'na yanaşan ADARAY birkaç gündür test sürüşü yapıyordu.

Başkan Yusuf Alemdar, ilk seferin yapılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek törene tüm Sakaryalıları davet etti. Bu sevincin Cumhuriyet'in coşkusuyla bütünleşeceğini ifade eden Alemdar, bir davet mesajı yayımladı.

"HEYECANIMIZ CUMHURİYET COŞKUSUYLA BİRLEŞECEK"

Alemdar, "Verdiğimiz sözleri birer birer tutuyoruz. Bilindiği üzere Ankara'da sürekli temas halinde, şehrimize hizmet kazandırmak için mesai harcıyoruz. Bunların meyvelerini çok şükür almaya başladık. Özellikle Arifiye bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği ADARAY'ımızı yeniden raylara indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni nesil sistemleriyle şehrin trafik yükünü omuzlayacak trenimizi Cumhuriyet Bayramı'na ilk seferine uğurluyoruz. Tüm Sakaryalıları bu sevinci birlikte yaşamaya, heyecanımızı Cumhuriyet'in coşkusuyla birleştirmeye davet ediyoruz. Adapazarı Tren Garı’nda buluşalım" dedi.

ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 12.00'da uzun yıllar sonra yeniden Adapazarı-Arifiye seferlerine başlayacak.