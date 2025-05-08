Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘Gençlerle Birlikte Sakarya’ programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Üniversiteli gençlerle Ofis Sanat Merkezi’nde bir araya gelerek siyaset, gündelik yaşam, gelecek hedefleri hakkında söyleşi gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gayretlerinin gençlere daha güzel, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir Sakarya bırakmak adına olduğunu vurguladı.

Başkan Alemdar, “AKM’yi yeniden işlevsel hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Bunun yanı sıra Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi yapıyoruz. Şehir geneline yayılacak spor yatırımlarını hayata geçireceğiz. Gayretimiz gençlerimiz içindir” dedi. Alemdar, 1999 depremine ait görüntüleri gençlerle birlikte izleyerek dönüşümün Sakarya için ne kadar hayati bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Gençlik Meclisi ve Öğrenci Kulüpleri’nden150’nin üzerinde öğrenci katıldı.

Öğrencilerin siyaset hayatı, gündelik yaşamı, dostluk, aile, gelecek hedefleri ve planlarına dair sorduğu tüm soruları samimi cevaplar vererek yanıtlayan Başkan Alemdar, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Gençlere “Biz varsak sizin için varız” sözleriyle seslenen Başkan Yusuf Alemdar, gençlerin merak ettiği siyasetçi olmasaydınız ne olurdunuz sorusunu cevapladı.

Soruya yine siyasetçi olurdum cevabını veren Başkan Alemdar, “Ülkeme, bayrağıma, milletime ve memleketime hizmet etmenin onurunu, gururunu taşıyorum. Buralara iyi bir ülke, iyi bir şehir hayali kurarak geldim. Gayret ettim, emek verdim. Milletimizin takdirini kazanmak, hayır dualarıyla yola çıkmak, bu millete, sizlere, şehrin geleceğine hizmet etmek, benim için bu hayattaki en önemli şeydir” diye konuştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler ayrıca Başkan Alemdar’a aile ve dostluk gibi gündelik yaşamına dair soruları da yönelttiler. Özel soruları içten ve samimi bir şekilde cevaplayan Başkan Alemdar, gençlere bu konularda nasihatler verdi.

Gençlere dostluk ilgili tavsiyelerde bulunan Alemdar, “Dostluk çok başka bir şey. Sizlere en önemli tavsiyem menfaatsiz dostluklar kurun. Gönülden, içten ve birbirinize sırtınızı dönebiliyorsanız o dostluklar asla bitmez” diye konuştu.

Gençlere yönelik projelerinden de bahseden Başkan Yusuf Alemdar, AKM, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve spor yatırımlarıyla Sakarya’da gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

“TIĞCILAR DÖNÜŞÜMÜ İSTİYOR”

Öte yandan 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde yaşanan ve tüm Marmara’nın sarsıldığı depreme nerede yakalandınız sorusuna ise Başkan Alemdar, “Deprem olduğunda belediyedeydim. Dışarı çıktım. Hemen karşı tarafımız dönüşümü başlatacağımız Tığcılar Mahallesi. İlk olarak oradaki vatandaşlarımızın yanına gittim. Hepsinin gözünde endişeyi gördüm. Onlarla bir araya geldiğimde aldığım cevap ise ‘Başkanım bir an önce dönüşümü başlatın’ oldu.